TikTok : comment Romeo Bingham est devenue millionnaire avec une seule publication

Nous sommes à la fin du mois de décembre. Âgée de 26 ans, une jeune américaine du nom de Romeo Bingham se filme en train de chanter un jingle qu’elle a elle-même créée pour la marque de soda, Dr. Pepper. Un ton léger, anodin. Une belle voix mais rien qui ne laisse présager à une telle suite.

Car la marque est tombée sur cette vidéo, qui entre-temps, a généré énormément de vues. Plus de 40 millions de vues au total. Un engouement tel que Dr. Pepper n’a pas pu passer outre. Résultat ? La marque assure sur ses réseaux sociaux, qu’une collaboration pourrait avoir lieu avec la jeune femme.

Romeo Bingham prête sa voix à Dr. Pepper

Deux semaines plus tard, la collaboration se concrétise. La marque annonce avoir signé un accord avec la jeune femme. Celui-ci se matérialise alors par une campagne publicitaire, diffusée le 19 janvier lors de la finale du College Football Championship, un événement majeur aux États-Unis. Un événement sportif avec des réunions particulièrement élevées.

On ne sait pas précisément combien ce partenariat a rapporté à la jeune femme. Selon certaines sources, l’accord aurait permi à Romeo Bingham d’empocher deux millions de dollars, soit l’équivalent de 1,7 million d’euros. Attention, ces informations n’ont pas encore été confirmées, l’accord étant supposé rester confidentiel. La presse américaine parvient toutefois à souvent dénicher de l’information, grâce à ses sources toujours bien placées.

D’autres marques intéressées à l’idée de travailler avec la jeune vidéaste

Pour la jeune vidéaste, les choses risquent de s’accélérer toutefois. En effet, d’autres entreprises auraient pris contact, dont le constructeur automobile Hyundai et la franchise NBA du Miami Heat. Elle pourrait ainsi créer et développer de nouveaux jingles pour certaines sociétés, démontrant par la même occasion à quel point la viralité peut s’avérer être rentable… À condition cependant qu’elle soit bien exploitée.