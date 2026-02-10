Ukraine : il tue 5 personnes à la hache et au marteau dans un centre d’accueil

La violence a frappé un lieu censé offrir refuge et répit. Dans l’ouest de l’Ukraine, cinq personnes ont perdu la vie à l’intérieur d’un centre d’hébergement pour personnes déplacées internes, à la suite d’une attaque menée par un homme âgé de 72 ans. Le drame, survenu dans la région de Rivné, a profondément choqué les autorités locales et ravivé les inquiétudes autour des conditions de vie dans ces structures d’accueil mises sous pression par la guerre.

Selon les premières informations communiquées par la police, l’auteur présumé des faits, lui-même déplacé, aurait utilisé une hache et un marteau contre plusieurs résidents du centre. Les cinq victimes, toutes adultes, vivaient dans le même établissement, aménagé dans un ancien bâtiment scolaire reconverti pour accueillir des civils ayant fui les zones de combats à l’est et au centre du pays.

Centres d’accueil pour déplacés sous pression sécuritaire

Depuis le début du conflit armé, des milliers de personnes ont été relogées dans des infrastructures improvisées à travers le pays. Dans la région de Rivné, comme ailleurs, d’anciennes écoles, des bâtiments administratifs ou communautaires servent désormais de logements collectifs. Ces espaces, pensés pour répondre à l’urgence humanitaire, réunissent souvent des personnes fragilisées, marquées par l’exil et la perte de repères.

Publicité

C’est dans ce cadre que s’est produit le drame. Les autorités indiquent qu’un différend entre résidents aurait précédé l’attaque. La police évoque un conflit interne ayant dégénéré en altercation violente, sans que le mobile exact ne soit clairement établi à ce stade. Aucun élément ne permet pour l’instant de déterminer si l’auteur souffrait de troubles particuliers ou si des tensions antérieures avaient été signalées au sein du centre.

L’homme de 72 ans a été interpellé peu après les faits et placé en détention. Une enquête criminelle est en cours afin de faire toute la lumière sur les circonstances précises de l’attaque et d’établir les responsabilités.

Violence meurtrière et enquête policière en cours

Les forces de l’ordre ont sécurisé les lieux et procédé aux premières constatations. Les enquêteurs s’attachent notamment à reconstituer le déroulement des événements et à comprendre comment des objets contondants ont pu être utilisés sans intervention immédiate. Les responsables locaux n’ont pas fait état d’autres blessés, mais confirment que l’ensemble des résidents a été pris en charge sur le plan psychologique.

Ce drame met en évidence les défis auxquels sont confrontées les structures d’accueil pour déplacés internes. La cohabitation prolongée, le manque d’intimité et la fatigue psychologique liée à la guerre peuvent favoriser des tensions difficiles à gérer au quotidien. Les autorités régionales assurent toutefois que des mesures de suivi seront renforcées, notamment en matière de surveillance et d’accompagnement social, afin d’éviter que de tels actes ne se reproduisent.