Ukraine : la Russie prépare sa solution Barazh-1 après la coupure de Starlink par Elon Musk

Des tests s’accélèrent. Moscou explore une solution aéroportée pour restaurer des communications tactiques après la désactivation de terminaux Starlink utilisés par certaines unités, une évolution qui relance la bataille technologique sur le front ukrainien.

Les premiers essais du système Barazh-1 ont été évoqués par des médias russes. La plateforme reposerait sur un ballon capable d’emporter un relais de communication, avec l’objectif de maintenir une connectivité stable au-dessus des zones d’opérations. L’information a été rapportée par Forbes dans une de ces récentes publications en ligne

Peu d’éléments techniques filtrent. Les informations disponibles décrivent un dispositif destiné à soutenir les transmissions de données, notamment pour les unités déployées en première ligne.

Publicité

Communications sous tension

Début février, des terminaux du réseau Starlink utilisés par des forces russes auraient cessé de fonctionner dans plusieurs zones. Kiev a confirmé l’opération. Le ministre ukrainien de la Défense avait affirmé sur Telegram selon Reuters que « les liaisons Starlink incluses dans la « liste blanche » fonctionnent — les terminaux russes ont déjà été bloqués », confirmant la désactivation de ces équipements sur le terrain.

Sur X, Elon Musk a de son côté indiqué sur X qu’« Il semblerait que les mesures que nous avons prises pour empêcher l’utilisation non autorisée de Starlink par la Russie aient fonctionné ». Il évoquait des mesures visant à empêcher l’usage non autorisé du service. Ces équipements ne relevaient pas d’un accès officiel. Des terminaux auraient circulé via des circuits parallèles, utilisés ponctuellement pour compenser des lacunes de couverture.

L’impact exact reste difficile à mesurer. Plusieurs sources évoquent des difficultés localisées plutôt qu’une désorganisation généralisée. Les forces russes conservent leurs propres réseaux militaires, mais la perte de relais satellitaires commerciaux complique certaines opérations tactiques.

Une alternative encore expérimentale

Face à ces contraintes, Barazh-1 apparaît comme une piste exploratoire. Le recours à un ballon stratosphérique vise à offrir une solution rapide à déployer, capable de couvrir des zones étendues sans dépendre d’infrastructures terrestres.

Le projet reste à un stade préliminaire. Aucune confirmation indépendante ne valide un déploiement opérationnel à grande échelle. Les performances en conditions de guerre, notamment face aux systèmes de brouillage, demeurent incertaines.

Des tests supplémentaires devraient intervenir dans les prochains mois, selon les annonces relayées localement.