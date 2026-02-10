Un avion atterrit sur une route et percute des voitures en Géorgie, deux blessés (vidéo)

Un petit avion privé a effectué un atterrissage d’urgence sur une route très fréquentée à Gainesville, en Géorgie aux États-Unis, heurtant plusieurs voitures et blessant légèrement au moins deux personnes. L’incident, survenu le lundi 9 février, a été diffusé sur les réseaux sociaux grâce à une vidéo montrant l’appareil percuter les véhicules au milieu de la circulation.

Atterrissage d’urgence à Gainesville causé par des problèmes techniques

Les premières constatations indiquent que l’avion a subi un problème de moteur peu après son décollage, l’empêchant de revenir à l’aéroport. Le pilote a alors choisi d’atterrir sur une route très fréquentée, percutant trois véhicules. Selon les sources, deux personnes à bord des voitures ont été légèrement blessées et ont reçu des soins sur place.

La Federal Aviation Administration (FAA) et le National Transportation Safety Board (NTSB) ont lancé une enquête pour établir les causes exactes de l’incident.

Publicité

Répercussions immédiates et sécurité aérienne en Géorgie

Une vidéo de l’accident, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre l’avion atterrissant sur la route et percutant les voitures au milieu de la circulation. Les résultats de l’enquête de la FAA et du NTSB pourraient permettre d’identifier des mesures préventives pour éviter que ce type d’atterrissage d’urgence ne se reproduise.