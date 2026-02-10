Un médecin reconnaît ses ex-ravisseurs venus soigner un enfant et les fait arrêter

L’affaire a profondément marqué l’opinion publique dans l’État d’Edo, au sud du Nigeria. Après avoir survécu à un enlèvement contre rançon, un médecin a joué un rôle central dans l’arrestation de plusieurs de ses ravisseurs, en les identifiant directement sur son lieu de travail. Une séquence aussi rare que révélatrice, qui a conduit la police à interpeller trois suspects liés à un kidnapping ayant coûté la vie à l’un des otages.

Les faits remontent au début du mois de janvier, lorsque deux frères, tous deux professionnels de santé, ont été enlevés à Auchi, une localité de l’État d’Edo. Si l’un d’eux, le Dr Ibrahim Babatunde Abu, a finalement recouvré la liberté après paiement d’une rançon, son cadet, Tahir Abu, n’a pas survécu à la captivité rapporte Punch. Plusieurs semaines plus tard, l’enquête a connu un tournant décisif, mêlant opérations de terrain, renseignement local et reconnaissance directe des suspects par la victime elle-même.

Une affaire marquée par la rançon et un drame humain

L’enlèvement des frères Abu s’est déroulé le 2 janvier 2026, alors qu’ils se trouvaient à Auchi. Très rapidement, leurs ravisseurs ont exigé une rançon pour leur libération. Selon les éléments communiqués par les autorités et relayés par plusieurs médias nigérians, le montant initialement réclamé aurait atteint des sommets, avant d’être revu à la baisse au fil des négociations engagées avec la famille.

Publicité

Le Dr Ibrahim Babatunde Abu a finalement été libéré après le versement d’une somme estimée à plusieurs dizaines de millions de nairas. Cette libération n’a toutefois pas permis d’éviter le pire. Son frère Tahir a été tué pendant la période de captivité, un décès qui a suscité une vive émotion au sein de la communauté locale et du corps médical.

Après sa libération, le médecin a repris ses activités professionnelles, notamment à l’hôpital d’Auchi. C’est là que les événements ont pris une tournure inattendue. Alors qu’il exerçait normalement ses fonctions, il a reconnu deux individus qu’il identifiait comme ayant participé à son enlèvement. Sans agir seul, il a alerté les forces de sécurité, permettant une intervention rapide.

Cette reconnaissance directe, sur un lieu public et professionnel, a renforcé la solidité du dossier monté par la police. Elle a également mis en lumière le rôle déterminant que peuvent jouer les victimes dans l’avancée des enquêtes, lorsque les circonstances le permettent.

Arrestations ciblées et enquête en cours contre le gang criminel

La police de l’État d’Edo a confirmé l’arrestation de trois suspects liés à cette affaire, interpellés à deux moments distincts. La première arrestation est intervenue lors d’une opération de ratissage menée dans la forêt de Warake, une zone connue pour servir de refuge à des groupes criminels. Agissant sur la base d’un renseignement précis, les forces de l’ordre, appuyées par des chasseurs locaux et des groupes d’autodéfense, ont arrêté un premier suspect présenté comme un membre actif du gang.

Quelques jours plus tard, l’enquête a connu une avancée supplémentaire avec l’interpellation de deux autres individus. Ces arrestations sont intervenues à l’hôpital d’Auchi, lieu de travail du Dr Abu, après que ce dernier a formellement reconnu deux hommes parmi ses ravisseurs, dont l’un s’était présenté pour faire soigner son enfant, et en a immédiatement alerté les forces de sécurité. Les forces de sécurité sont alors intervenues pour procéder à leur arrestation, sans incident majeur.

Selon la police, les suspects seraient impliqués à différents niveaux dans l’enlèvement, notamment dans la surveillance des victimes, la détention et la gestion de la rançon. L’un d’eux serait spécifiquement lié au circuit de réception ou de transfert des fonds versés pour la libération du médecin. Ces éléments font actuellement l’objet de vérifications approfondies dans le cadre de l’enquête en cours.

Les autorités nigérianes indiquent poursuivre les investigations afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler l’ensemble du réseau impliqué dans ce kidnapping. Aucune conclusion définitive n’a encore été rendue publique sur l’ampleur exacte du groupe criminel, ni sur l’ensemble de ses ramifications.

Au-delà des arrestations, cette affaire met en évidence la persistance des enlèvements contre rançon dans certaines régions du Nigeria, ainsi que les défis auxquels sont confrontées les forces de sécurité. Elle souligne aussi l’impact durable de ces crimes sur les victimes et leurs familles, même après une libération.