Une quinquagénaire tranche le pénis de son compagnon avant de le tuer en Espagne

Un drame d’une rare violence a secoué le quartier d’Uribarri, à Bilbao, vendredi 30 janvier. Un homme de 67 ans, propriétaire d’un bar et né au Portugal, a été retrouvé mort à son domicile, présentant de graves blessures par arme blanche. Sa compagne, âgée de 55 ans, a été placée en garde à vue après avoir avoué les faits à sa fille, qui a alerté les autorités.

Meurtre et mutilation sexuelle dans un couple à Bilbao

Selon El Diario Vasco, les agents de l’Ertzaintza se sont rendus dans l’appartement après qu’un signalement d’homicide présumé a été reçu. Sur place, ils ont découvert le corps de l’homme, âgé de 67 ans, présente de multiples blessures par arme blanche, notamment au niveau du cou, ainsi que la section de son pénis. Des voisins ont indiqué avoir entendu des cris provenant du logement avant l’arrivée de la police, suggérant un échange violent au sein du couple.

Aucune raison n’a été confirmée pour le moment, mais El Diario Vasco précise que le geste pourrait être lié à des tensions sentimentales. Le couple vivait ensemble depuis environ cinq ans, et la victime est propriétaire d’un bar dans la région.

Enquête en cours et garde à vue de la suspecte

La femme arrêtée reste en détention provisoire tandis que les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour établir les circonstances exactes de l’agression. Sa confession, transmise à la police par sa fille, constitue un élément central de l’enquête, mais les autorités continuent d’examiner toutes les pistes pour comprendre le déroulé précis des événements.