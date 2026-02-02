Une sexagénaire tuée chez elle par une balle perdue aux USA

Une femme de 66 ans a perdu la vie au Texas après avoir été atteinte par une balle perdue alors qu’elle se trouvait à l’intérieur de son domicile rapporte un média locale. Le drame s’est produit à Fort Worth, une ville de l’agglomération de Dallas, rappelant une nouvelle fois la réalité des violences par armes à feu aux États-Unis, même loin de toute scène de confrontation directe.

Fort Worth au Texas frappée par un tir mortel à domicile

Les faits se sont déroulés dans un quartier résidentiel de Fort Worth, précisément dans le bloc 3400 de Tahiti Lane. Selon les informations communiquées par la police locale, les forces de l’ordre ont été alertées vendredi soir, aux environs de 21 heures, pour une femme grièvement blessée par balle à son domicile.

À leur arrivée sur place, les secours ont pris en charge la sexagénaire avant de la transporter en urgence vers un centre hospitalier. Malgré l’intervention médicale, son décès a été constaté peu après. Les autorités ont confirmé que la victime ne se trouvait pas à l’extérieur et n’était pas impliquée dans une altercation au moment où elle a été touchée.

Police et médias américains mobilisés après les coups de feu signalés

Avant même l’appel signalant la femme blessée, la police de Fort Worth avait reçu plusieurs alertes évoquant des coups de feu dans le même secteur. Ces signalements laissent penser que la balle mortelle provenait d’un tir effectué à l’extérieur de l’habitation, sans que la cible ne soit directement visée.

L’affaire a été rendue publique par des médias américains, notamment NBC News, qui ont relayé les premiers éléments de l’enquête. À ce stade, les autorités n’ont pas annoncé d’interpellation et poursuivent leurs investigations afin de déterminer l’origine exacte du tir et les circonstances précises ayant conduit à ce décès.

La police invite toute personne disposant d’informations utiles à se manifester, alors que le quartier reste sous le choc. Pour les riverains, ce drame souligne la vulnérabilité de civils touchés chez eux, en dehors de tout acte intentionnel dirigé contre eux.