USA : 20 millions de dollars alloués au Maroc pour la coopération militaire

Le Maroc et les États‑Unis coopèrent étroitement sur le plan militaire depuis plusieurs années, notamment à travers des exercices conjoints majeurs comme African Lion, le plus grand exercice militaire en Afrique, et des manœuvres navales telles qu’Atlas Handshake. Ces opérations permettent de renforcer l’interopérabilité des forces, d’améliorer la surveillance maritime et de former les militaires à des missions spécialisées, y compris médicales et humanitaires. La coopération s’étend également à la préparation aux catastrophes et à la modernisation des capacités défensives du Royaume, faisant du Maroc l’un des principaux bénéficiaires des programmes américains de soutien à la défense. Cette dynamique bilatérale s’accélère désormais avec une nouvelle décision budgétaire majeure.

Le Congrès américain confirme son soutien financier au Maroc

Le Congrès des États-Unis a entériné, dans le cadre du budget fiscal 2026, une enveloppe financière substantielle destinée à soutenir les capacités militaires marocaines. Cette allocation s’élève à 20 millions de dollars, soit environ 182,4 millions de dirhams, et s’insère directement dans le programme de financement militaire étranger connu sous l’acronyme FMF (Foreign Military Financing).

Cette dotation représente bien plus qu’une simple aide ponctuelle : elle confirme l’engagement de Washington à renforcer les partenariats de défense en Afrique du Nord et à maintenir une présence d’influence régionale durable. Le montant témoigne de la priorité accordée au Maroc dans la stratégie de sécurité américaine sur le continent africain. Le mécanisme du FMF fonctionne selon un régime unifié applicable à l’ensemble des nations bénéficiaires, permettant une standardisation des conditions et des modalités de financement. Le budget 2026 ventile ces allocations par pays selon un barème précis, avec le Maroc recevant la dotation précitée parmi d’autres nations partenaires de Washington.

Renforcement des capacités défensives marocaines à travers le financement américain

Cette allocation budgétaire ouvre la voie à des acquisitions militaires et à des programmes de modernisation que le Maroc pourra financer avec un appui substantiel des États-Unis. Le FMF constitue un instrument privilégié pour permettre aux pays partenaires de se doter d’équipements, de technologies et de services de défense répondant aux nouveaux défis sécuritaires régionaux et mondiaux.

L’importance accordée au Maroc au sein de ce dispositif d’aide militaire reflète plusieurs réalités géostratégiques. D’une part, le Royaume joue un rôle clé dans la stabilité du Maghreb et dispose d’une localisation stratégique aux portes de l’Europe. D’autre part, sa participation croissante aux opérations de sécurité régionale et aux exercices militaires multinationaux le positionne comme un acteur incontournable pour Washington. Les manœuvres « African Lion » et la participation marocaine aux exercices navals transatlantiques montrent cette implication accrue dans les dispositifs de sécurité collective.

Pour le Maroc, cette aide financière américaine consolide sa capacité à répondre aux menaces contemporaines, qu’elles soient liées au terrorisme transfrontalier, aux tensions régionales ou aux enjeux maritimes en Méditerranée. Elle permet également au Royaume d’harmoniser progressivement ses équipements et ses protocoles opérationnels avec les standards de l’OTAN, favorisant une interopérabilité croissante avec les forces américaines et européennes.