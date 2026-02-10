Vantés par les influenceurs, les peptides seraient dangereux pour la santé

Sur les réseaux sociaux, les influenceurs font de plus en plus la promotion d’une solution présentée comme efficace pour lutter contre les rides ou favoriser la prise de muscle. Il s’agit des peptides. Un produit “tendance”, mais qui comme pour tous les types de produits présentés sur les réseaux sociaux… Méfiance.

L’Institut national de la santé et de la recherche médicale a publié, le 4 février dernier, une étude portant sur ce même type deproduit. Et les informations de l’Inserm ne sont pas très positives. En effet, l’Inserm explique dans son dossier que les avantages présentés comme étant réels par les influenceurs ne sont en fait, pas du tout avérés.

L’Inserm met en garde contre les produits d’influenceurs

Il n’existe, à ce stade, aucune information ou preuve tangible qui permet de justifier de tels bienfaits de la part des peptides. L’Inserm rappelle, à ce titre, qu’aucun essai de grande ampleur n’a jamais véritablement eu lieu en ce sens. En bref, ces affirmations sont basées sur de simples observations qui elles mêmes, ne reposent pas forcément sur du tangible.

Pire encore, l’Inserm dans son document, mentionne notamment des perturbations métaboliques. Ont été évoqués dans le document partagé par l’institut national de la santé et de la recherche médicale, une hausse possible de la glycémie ou une rétention d’eau accrue. Il est donc essentiel de faire attention.

À quoi servent les peptides, vantés par les influenceurs ?

Pour rappel, les peptides sont des chaînes d’acides aminés. Ils sont produits par le corps, naturellement et leur rôle est d’agir comme “messager” entre les cellules de l’organisme. Elles permetteraient aussi de moduler la réponse immunitaire en cas de maladie. Les rares études menées l’ont été sur des animaux. Celles-ci ont mis en avant des résultats modérés, avec une légère stimulation de la récupération et de la croissance musculaire.