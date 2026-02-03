Vision Bénin 2060 : le gouvernement fixe ses ambitions pour les 34 prochaines années

Le Bénin a lancé officiellement sa nouvelle stratégie à long terme pour les 34 prochaines années, appelée Vision Bénin 2060 : «Alafia, un monde de splendeurs ». Présenté ce mardi 3 février 2026 au Dôme du Sofitel Hôtel de Cotonou, ce plan national constitue une étape importante dans la planification du pays, avec pour objectif de préparer son centenaire d’indépendance autour d’une feuille de route structurée et commune.

Une vision construite avec les citoyens et les experts nationaux

La Vision Bénin 2060 a été élaborée sous la coordination du ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, avec l’appui de la Direction générale des politiques de développement, dirigée par le Dr Cyriaque Adékimbi Edon. Ce plan s’appuie sur les attentes des citoyens recueillies dans les 77 communes du pays, grâce à une démarche nationale d’écoute des besoins en matière sociale, économique et environnementale. Ces informations ont ensuite été complétées par des études prospectives à long terme, afin d’assurer que chaque orientation repose sur des analyses fiables et adaptées au contexte local.

Pour faciliter l’appropriation de cette stratégie par tous, le gouvernement a ouvert le portail officiel visionbenin2060.gouv.bj. De plus, la loi n° 2025-16 du 10 juillet 2025 confère désormais à cette vision un statut contraignant, donnant un poids légal aux orientations pour guider les politiques publiques et les initiatives locales.

Implications pour le développement économique et social du Bénin

La Vision Alafia définit des priorités précises pour le Bénin dans les domaines économique, social et environnemental. Elle pourra servir de guide pour la planification des infrastructures, la modernisation des services publics et le renforcement des compétences humaines. Sous l’impulsion du chef de l’État, le gouvernement souhaite mobiliser à la fois les partenaires techniques et financiers ainsi que les forces vives du pays, afin de transformer cette vision en actions concrètes.

Le lancement officiel a rassemblé des membres du gouvernement, des partenaires internationaux et des acteurs nationaux, reflétant la volonté du Bénin de convertir ses aspirations collectives en projets concrets. Le terme « Alafia » symbolise la paix et la prospérité, des valeurs clés pour orienter le pays vers un développement durable et inclusif.