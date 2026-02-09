Voici les 5 meilleures universités d’Afrique de l’Ouest en 2026, selon le Times Higher Education

L’Afrique, en général, et l’Afrique de l’Ouest, en particulier, comptent aujourd’hui plusieurs établissements d’enseignement supérieur reconnus comme des références. Longtemps peu visibles dans les grands classements internationaux, certaines universités ouest-africaines figurent désormais parmi celles qui comptent, grâce à des performances solides en matière de recherche, de formation et d’ouverture internationale. Le classement 2026 du Times Higher Education, relayé par Business Insider Africa, confirme cette progression en identifiant cinq institutions qui dominent l’espace universitaire ouest-africain.

Universités du Ghana et du Nigeria en tête du classement régional

La première place du classement ouest-africain revient à Université de Cape Coast. L’établissement ghanéen s’impose non seulement comme la meilleure université du pays, mais aussi comme la référence régionale selon les indicateurs du Times Higher Education 2026. Son score global, situé dans la tranche 35,5–38,9, repose sur une performance remarquable en qualité de la recherche, où elle atteint l’un des meilleurs niveaux au monde en matière d’influence scientifique.

Au-delà des chiffres, l’université se distingue par une offre académique structurée autour de cinq grands pôles, couvrant aussi bien les sciences de la santé que l’agriculture, l’éducation ou les sciences humaines. Sa situation géographique, à proximité immédiate de l’océan Atlantique, contribue à son attractivité, sans constituer un critère d’évaluation. Ce sont bien la production scientifique et l’ouverture internationale qui expliquent sa position dominante.

Publicité

Derrière Cape Coast, le Nigeria place deux universités dans le trio de tête. Université d’Ibadan, doyenne de l’enseignement supérieur nigérian, occupe la deuxième place régionale. Fondée en 1932, elle conserve un poids académique important, notamment grâce à la taille et à la vitalité de son école doctorale, l’une des plus importantes du continent africain. Ses résultats traduisent une forte qualité de la recherche et un bon niveau d’enseignement, malgré un environnement de recherche plus contrasté.

La troisième position est occupée par Université de Lagos. Créée au début des années 1960, cette université publique affiche des scores élevés en qualité de la recherche et en perspectives internationales. Son profil est marqué par une grande diversité disciplinaire, allant des sciences médicales aux sciences sociales, en passant par l’ingénierie et le droit, ce qui renforce sa visibilité sur la scène académique.

Recherche, enseignement et ouverture internationale au cœur des performances

Les deux dernières universités du Top 5 illustrent d’autres modèles de réussite académique au Nigeria. Université Bayero de Kano, classée dans la tranche 1001–1200 au niveau mondial, se distingue par son orientation marquée vers la recherche appliquée. Ses centres spécialisés, notamment dans les domaines de la santé, des maladies infectieuses et des politiques de population, jouent un rôle structurant dans la production scientifique régionale. Si ses scores en environnement de recherche restent plus modestes, l’université affiche une ouverture internationale notable, reflet de collaborations académiques actives.

Le classement est complété par Université Covenant, établissement privé fondé en 2002. Son positionnement diffère de celui des universités publiques : l’accent est mis sur l’apprentissage appliqué, le leadership et les liens avec le secteur privé. Cette orientation se traduit par un score élevé en revenus issus du secteur, l’un des plus importants du Top 5. Les performances en enseignement et en environnement de recherche confirment la place croissante des universités privées dans le paysage ouest-africain.

Pris ensemble, ces résultats montrent que la hiérarchie universitaire régionale repose sur plusieurs leviers clairement identifiables. La qualité de la recherche demeure déterminante, mais elle est désormais complétée par la capacité à attirer des partenariats internationaux, à diversifier les sources de financement et à proposer des formations adaptées aux besoins contemporains.

Une photographie fidèle de l’enseignement supérieur ouest-africain en 2026

Le Top 5 établi à partir du classement Times Higher Education 2026 offre une lecture concrète de l’évolution de l’enseignement supérieur en Afrique de l’Ouest. La domination du Ghana et du Nigeria reflète l’investissement continu de ces pays dans leurs universités phares, mais aussi leur capacité à inscrire leurs établissements dans les standards internationaux d’évaluation.

Les 5 meilleures universités d’Afrique de l’Ouest en 2026