Accusé de meurtre, Darron Lee, ex NFL a cherché un alibi sur Chatgpt

Accusé du meurtre au premier degré de sa fiancée Gabriella Perpetuo, l’ancien linebacker Darron Lee aurait utilisé ChatGPT pour préparer sa version des faits avant d’appeler le 911. L’ex-champion NFL avec Kansas City a comparu lundi devant le tribunal de Chattanooga, dans le Tennessee.

Des dizaines de messages envoyés à ChatGPT avant d’appeler les secours

Selon les enquêteurs, Lee aurait échangé avec l’intelligence artificielle pendant des heures, voire des jours, avant de contacter le 911. Le procureur de district Coty Wamp a déclaré au tribunal que l’ex-footballeur utilisait ChatGPT comme un « conseiller juridique », lui demandant comment se comporter pour ne pas paraître suspect. Parmi les messages présentés comme preuves, Lee aurait notamment écrit : «Je me réveille et elle a les deux yeux gonflés. Je n’y suis pour rien, c’est de sa faute. Elle ne se réveille pas et ne réagit pas. Que dois-je faire ? » Ces échanges font partie des éléments à charge présentés lors de l’audience préliminaire.

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Une victime aux blessures multiples, une thèse de l’autodéfense écartée

Le rapport médico-légal cité par les enquêteurs fait état de 12 blessures distinctes, dont un traumatisme crânien sévère, une fracture de la colonne cervicale, des plaies de couteau et une morsure humaine. La cause officielle du décès a été établie comme un traumatisme par force contondante, selon les documents judiciaires consultés par NBC News. Lee est également inculpé de falsification de preuves. Il est détenu sans caution depuis son arrestation. La famille de Gabriella Perpetuo a par ailleurs déposé un recours civil de 50 millions de dollars contre lui.

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La suite de la procédure

L’audience préliminaire de lundi visait à déterminer si les charges retenues sont suffisantes pour un renvoi en jugement. Aucune date de procès n’a été officiellement fixée à ce stade. Si le dossier est transmis à un grand jury, Lee pourrait être formellement mis en examen dans les semaines à venir, selon la procédure pénale en vigueur dans le Tennessee.