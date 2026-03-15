Afrique du Sud : un homme condamné à perpétuité pour le meurtre de sa compagne brûlée vive

La High Court de Mbombela, au Mpumalanga, a prononcé une peine de réclusion criminelle à perpétuité contre Innocent Sthembiso Maseko, 35 ans, reconnu coupable du meurtre de sa compagne, Mbali Lucy Ngubeni.

Les faits remontent au 20 août 2024, à Silobela, dans la ville de Carolina, où le couple vivait sous le même toit. Ce soir-là, une dispute éclate dans leur chambre avant de dégénérer en altercation physique. Maseko aurait alors versé de l’essence sur Ngubeni avant de l’enflammer. Malgré de graves brûlures, la victime parvient à quitter la pièce et appelle à l’aide une amie qui dormait dans une autre chambre. Celle-ci réussit à éteindre les flammes en lui versant de l’eau. Ngubeni est transportée d’urgence à l’hôpital, où elle succombe à ses blessures une semaine plus tard.

Lors du procès, Maseko plaide non coupable, affirmant ne pas avoir été présent au moment des faits. Le tribunal juge néanmoins les témoins de l’accusation crédibles et rejette sa version.

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En aggravation de peine, le parquet souligne que les violences domestiques et les féminicides demeurent une crise profonde en Afrique du Sud, et que le condamné n’a manifesté aucun remords. La mère de la victime soumet une déclaration d’impact décrivant le traumatisme subi par la famille. Le juge rappelle que les tribunaux ont le devoir d’adresser un message ferme : de tels actes ne seront pas tolérés. Maseko est condamné à la réclusion à perpétuité, déclaré inapte à détenir une arme à feu, et sa demande de permission d’appel est rejetée.