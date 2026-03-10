Afrique : le Maroc devient le premier importateur d'armes devançant l'Algérie

Le Maroc a dépassé l’Algérie en importations d’armes entre 2021 et 2025, selon les données publiées le 9 mars 2026 par le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). À la fin 2025, le royaume chérifien attend encore des livraisons en provenance d’Espagne et des États-Unis.

Une montée en puissance marocaine depuis cinq ans

Le Maroc a augmenté ses importations d’armes de 12 % entre 2016–2020 et 2021–2025, rapporte le SIPRI. Ce gain positionne le pays au 28e rang mondial des importateurs d’armes majeures. Cette accélération correspond à une diversification des fournisseurs : au-delà des partenaires traditionnels, Rabat puise désormais dans un portefeuille plus large de sources d’approvisionnement.

L’Algérie discrète sur ses achats d’armes

Les importations algériennes ont chuté de 78 % entre les deux périodes, relève le SIPRI. Classée 33e au niveau mondial, l’Algérie demeure discrète sur ses transactions militaires. Des accords non vérifiés avec la Russie entre 2021 et 2025 suggèrent que les estimations officielles pourraient être sous-évaluées. Le pays reste fortement dépendant de l’héritage soviétique : plus de 70 % de son arsenal provient de Russie ou de l’Union soviétique.

Deux géants africains face aux enjeux régionaux

Le Maroc et l’Algérie accaparent à eux deux près de 60 % des ventes d’armes majeures en Afrique. Leurs tensions de longue date sur le Sahara occidental et les enjeux du Sahel alimentent cette course aux armements. Sur le continent, les importations totales d’armes ont diminué de 41 % entre 2016–2020 et 2021–2025, tandis que les États-Unis (19 %), la Chine (17 %), la Russie (15 %) et la France (8,3 %) dominent l’offre régionale.

Le Maroc devrait recevoir de nouveaux équipements dans les mois à venir. Les tensions bilatérales, structurelles depuis des décennies, continueront d’orienter la trajectoire d’achat des deux rivaux.