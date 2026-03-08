Alliance Ouidah - Abomey : comment deux villes historiques veulent relancer le tourisme mémoriel au Bénin

Le 3 mars 2026, le Maire d’Abomey Franck Mètolé Kpassassi a rendu visite à son homologue de Ouidah, Christian Mawugnon Houétchénou. Cette rencontre scelle un partenariat stratégique et culturel entre les deux villes les plus emblématiques du Bénin.

Deux héritages entrelacés, une stratégie partagée

Ouidah a servi de principal port d’embarquement pour la traite atlantique aux XVIIIe et XIXe siècles. La ville accueille chaque 10 janvier depuis 1998 la fête annuelle du Vodoun. Abomey, elle, fut la capitale du Royaume du Dahomey entre 1625 et 1894, l’un des royaumes les plus puissants d’Afrique de l’Ouest. Ses douze palais royaux, classés patrimoine UNESCO en 1985, témoignent de cette puissance historique.

À lire aussi Cybercriminalité au Bénin : trois personnes arrêtées à Vèdoko

Ces deux cités forment ensemble la Route de l’Esclave béninoise, un itinéraire qui traversait la place de tri d’Abomey avant d’arriver au point d’embarquement de Ouidah. Cette continuité géographique justifie le partenariat engagé aujourd’hui.

Publicité

Un comité mixte pour traduire les ambitions en actions

Selon les informations rapportées par Peace FM, la convention de collaboration officielle sera élaborée par un comité co-présidé par Sabine Fourn, Première Adjointe au Maire de Ouidah, et Placide Houmbadji, Premier Adjoint au Maire d’Abomey. Ce comité de cadres techniques aura pour mission de structurer les projets concrets : régénération urbaine, développement du tourisme mémoriel et soutien de l’économie locale.

Ouidah promeut notamment un projet de régénération urbaine visant la reconstruction à l’identique d’anciennes habitations pour préserver l’identité architecturale de la commune. Ce type de projet pourrait devenir un modèle de valorisation patrimoniale à l’échelle régionale. Le comité mixte doit finaliser la convention officielle de collaboration. Aucune date de signature n’a été annoncée.