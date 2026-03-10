Appel Trump - Poutine sur l'Iran : Moscou propose son aide mais reste muet sur les détails

Vladimir Poutine et Donald Trump ont échangé par téléphone lundi 9 mars sur la guerre en Iran, au dixième jour du conflit américano-israélien contre Téhéran. Le Kremlin a qualifié l’appel de « franche et constructive », sans préciser la teneur des propositions russes.

Poutine offre son aide, Washington confirme

Lors d’une conférence de presse à Miami, Trump a indiqué que Poutine souhaitait aider à mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique du Kremlin, a précisé que l’accent avait été mis sur « la situation autour du conflit avec l’Iran », sans détailler le contenu des échanges. Aucune proposition concrète n’a été rendue publique par Moscou.

Le silence russe face à une contradiction de taille

Poutine a parallèlement assuré le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei de son « soutien indéfectible ». La Russie n’a engagé aucun soutien militaire officiel en faveur de Téhéran depuis le début des hostilités le 28 février. Selon le Washington Post, citant deux responsables américains du renseignement, Moscou aurait fourni à l’Iran des informations permettant de cibler des navires de guerre, des aéronefs et d’autres actifs militaires américains dans la région — une implication que la Maison-Blanche a relativisée sans démentir formellement. Ce double positionnement — dialogue ouvert avec Washington, soutien maintenu à Téhéran — n’a pas été expliqué par le Kremlin.

Des effets immédiats sur les marchés

Dans la foulée de l’appel, Trump a annoncé la levée de certaines sanctions pétrolières pour « réduire les prix ». Les cours du brut ont reculé après ses déclarations sur une guerre « quasiment finie ». À Tokyo, le Nikkei a ouvert en hausse de 3 % mardi matin, le Kospi coréen progressant de plus de 5 %, après des séances de forte baisse la veille.

Ce qu’on attend

Trump a fixé comme condition à tout règlement l’abandon par l’Iran de ses ambitions nucléaires. Les Gardiens de la Révolution ont répondu qu’ils « décideront de la fin de la guerre ». Selon Trump, un nouveau calendrier pour la fin des opérations pourrait être précisé prochainement, sans qu’aucune date n’ait été confirmée à ce stade.