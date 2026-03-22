Après Deschamps, Zidane ? Ce qui se trame dans les coulisses de la FFF

Cinq ans sans club, des rumeurs sans fin, et un seul poste qu’il n’a jamais caché vouloir. Zidane pourrait bien avoir enfin dit oui. Zinédine Zidane aurait conclu un accord verbal avec la Fédération française de football (FFF) pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, selon des informations du journaliste Fabrizio Romano relayées ce dimanche 22 mars 2026. L’annonce officielle n’interviendrait qu’à l’issue de la Coupe du monde 2026.

Interrogé par Le Figaro, le président de la FFF Philippe Diallo n’a pas infirmé l’information. Il a simplement indiqué connaître le nom du futur sélectionneur, précisant que la communication formelle serait faite autour du 19 juillet, date prévue de la finale du Mondial organisé au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Deschamps lui-même avait qualifié Zidane de candidat « naturel et attendu » à sa succession, une formulation qui, rétrospectivement, prend un relief particulier.

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Cinq ans sans banc de touche

Zidane n’a plus dirigé de club depuis mai 2021, date de son second départ du Real Madrid. Dans une lettre ouverte, il avait alors invoqué un manque de soutien institutionnel pour justifier sa décision, écartant toute hypothèse de fatigue sportive.

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Son bilan à Madrid reste l’un des plus impressionnants de l’histoire récente du football européen : trois Ligues des Champions consécutives entre 2016 et 2018 — un fait inédit —, deux titres de champion d’Espagne, et un taux de victoires de 70 % sur l’ensemble de ses deux mandats. Élu meilleur entraîneur mondial en 2017 par la FIFA, il était devenu le premier homme à recevoir cette distinction après avoir lui-même remporté le titre de meilleur joueur du monde.

Depuis son départ de la capitale espagnole, son nom avait été associé à plusieurs postes de premier plan — le PSG, la Juventus de Turin, et à plusieurs reprises la sélection nationale — sans qu’aucune piste n’aboutisse.

Une succession programmée de longue date

Deschamps quittera ses fonctions après le Mondial 2026, conformément à l’accord conclu avec la FFF. Il aura alors passé quatorze ans à la tête des Bleus, un record dans l’histoire de la sélection française, couronné par le titre mondial de 2018.

L’annonce formelle de la nomination de son successeur est attendue à partir du 19 juillet 2026. D’ici là, la FFF ne devrait faire aucune communication officielle sur le sujet.​​​​​​​​​​​​​​​​