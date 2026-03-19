Après Poutine, l'administration Trump tend la main à un de ses fidèles alliés

L’émissaire américain John Coale a annoncé jeudi 19 mars à Minsk une levée ciblée de sanctions visant la Biélorussie, à l’issue d’un entretien avec le président Alexandre Loukachenko. Le représentant de l’administration de Donald Trump a affirmé que 250 personnes détenues dans le pays allaient être libérées, une information confirmée par l’agence de presse d’État Belta.

Cette initiative intervient après un assouplissement récent de certaines mesures américaines visant la Russie, décidé dans un contexte de tensions autour de l’Iran et de fortes pressions sur les marchés énergétiques. Washington avait alors autorisé des ajustements limités liés au secteur pétrolier russe afin d’éviter une hausse brutale des prix. La séquence se prolonge désormais en Biélorussie, alliée stratégique de Moscou.

Levée partielle de sanctions économiques

Dans une vidéo diffusée par des médias publics biélorusses, John Coale a détaillé les mesures prises par Washington. Elles concernent notamment deux établissements bancaires, le ministère biélorusse des Finances ainsi que deux entreprises actives dans l’exploitation du potassium, ressource clé pour la production d’engrais.

Publicité

Ces restrictions figuraient parmi les sanctions imposées par les États-Unis après la répression des manifestations de 2020 et les arrestations massives d’opposants. Le secteur du potassium, pilier des exportations du pays, avait été particulièrement visé par les mesures occidentales.

Libération de prisonniers politiques

Selon les autorités biélorusses citées par Belta, la décision américaine s’accompagne d’un engagement de Minsk à libérer plusieurs centaines de détenus. Des structures de défense des droits de l’homme ont indiqué que plusieurs prisonniers politiques figuraient parmi les personnes relâchées.

Parmi eux, il ya Valentin Stefanovitch et Marfa Rabkova, incarcérés respectivement depuis 2021 et 2020, ainsi que la militante Nasta Loïko. John Coale a qualifié cette évolution d’« avancée humanitaire importante » dans un message publié sur le réseau social X.

Une négociation déjà engagée en décembre

Les discussions entre Washington et Minsk ne sont pas inédites. Les deux parties avaient conclu un arrangement similaire en décembre, également basé sur un échange entre allègement de sanctions et libérations de détenus.

La portée exacte des mesures annoncées jeudi dépendra de leur mise en œuvre effective et du nombre réel de personnes libérées. Aucun calendrier détaillé n’a été communiqué à ce stade, mais les premières libérations ont été confirmées dans la journée par les autorités biélorusses.