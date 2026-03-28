Armement : l’Inde approuve 25 milliards $ d’achats militaires, dont des S-400 russes

L’Inde a approuvé vendredi un ensemble d’achats militaires évalué à environ 25 milliards de dollars, incluant notamment des systèmes de défense antiaérienne S-400 fournis par la Russie, des avions de transport et des drones de frappe. L’annonce a été faite par le ministère indien de la Défense, au moment où New Delhi accélère la modernisation de ses forces armées après son récent affrontement avec le Pakistan.

Le feu vert porte sur plusieurs besoins opérationnels de l’armée de terre, de l’armée de l’air et des garde-côtes. Les autorités indiennes ont également validé l’acquisition de munitions perforantes pour chars, de systèmes d’artillerie, de dispositifs de surveillance aérienne et de moyens destinés à prolonger la durée de service des avions de combat Sukhoi-30 déjà en service.

Un paquet militaire de grande ampleur

Selon le ministère indien de la Défense, cette nouvelle série d’approbations s’ajoute à d’autres décisions récentes destinées à renforcer les capacités du pays sur plusieurs fronts. L’objectif affiché par New Delhi est double : renouveler une partie de ses équipements et améliorer la préparation opérationnelle de ses forces.

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Dans un contrat distinct signé le même jour, le ministère a aussi conclu un accord de 4,45 milliards de roupies, soit environ 47 millions de dollars, avec l’entreprise publique russe JSC Rosoboronexport pour l’acquisition de systèmes de missiles de défense antiaérienne Tunguska destinés à l’armée indienne.

L’Inde figure déjà parmi les États qui consacrent le plus de ressources à leur appareil militaire. Cette politique d’équipement soutenu répond à la fois aux tensions régionales persistantes et à la volonté des autorités de réduire les vulnérabilités de leurs forces sur les plans aérien, terrestre et maritime.

Les S-400 restent un pilier de la défense indienne

Les systèmes S-400 occupent une place centrale dans cette nouvelle phase d’acquisitions. Ces batteries longue portée sont conçues pour intercepter des avions, des drones et certains missiles à plusieurs centaines de kilomètres, ce qui en fait un élément stratégique de la défense antiaérienne indienne.

Ce nouvel engagement n’est pas une première. En 2018 déjà, New Delhi avait conclu avec Moscou un contrat de 5,5 milliards de dollars portant sur cinq systèmes S-400, l’un des piliers de sa défense antiaérienne. Leur intégration progressive a renforcé la coopération militaire entre les deux pays, même si l’Inde a aussi multiplié ces dernières années ses achats auprès d’autres partenaires étrangers.

Une modernisation qui se poursuit avant la fin de l’exercice

Le ministère indien de la Défense a précisé que ces validations interviennent avant la clôture de l’exercice budgétaire au 31 mars. Elles devraient désormais ouvrir la voie à la finalisation de nouveaux contrats d’exécution et à la mise en œuvre progressive des livraisons et programmes de modernisation concernés.