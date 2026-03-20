Ballon d'or africain : Brahim Diaz favori après la décision de la CAF en faveur du Maroc

Le retrait du titre de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Sénégal au profit du Maroc par la Confédération africaine de football (CAF) rebat certaines dynamiques dans la course au Ballon d’Or africain 2026. Cette décision, prise après les événements de la finale de la CAN 2025, intervient alors que plusieurs joueurs étaient déjà positionnés parmi les favoris pour le trophée individuel continental.

La CAF a entériné une sanction sportive attribuant le titre au Maroc, après une finale marquée par un incident ayant conduit à la requalification du résultat. Dans ce contexte, les performances collectives et individuelles issues de cette compétition prennent une importance directe dans l’évaluation des candidatures au titre de Joueur africain de l’année.

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Un titre continental au poids décisif dans l’évaluation individuelle

La Coupe d’Afrique des Nations constitue l’un des critères les plus influents dans la désignation du Ballon d’Or africain, décerné lors des CAF Awards. Le prix repose sur un vote impliquant des sélectionneurs, capitaines de sélections nationales et journalistes accrédités. Les performances en sélection nationale, notamment lors de la CAN, pèsent traditionnellement dans les arbitrages finaux, au même titre que les statistiques en club. Dans le cas actuel, le basculement du titre en faveur du Maroc modifie la perception du palmarès collectif. Brahim Diaz, international marocain et joueur du Real Madrid, bénéficie désormais d’un argument supplémentaire dans son dossier. Le milieu offensif enchaîne par ailleurs les titularisations avec le Real et a participé de manière spectaculaire à la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

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Brahim Diaz gagne du terrain, Sadio Mané revoit sa trajectoire

Dans le même temps, Sadio Mané, figure majeure du Sénégal et régulièrement cité parmi les prétendants, voit son dossier évoluer. Le joueur, présenté comme déterminant lors de la CAN 2025, perd un titre qui renforçait son statut dans la course au trophée continental. Cette évolution touche directement la dimension collective de son bilan, un critère souvent décisif dans les votes finaux. À l’inverse, Brahim Diaz consolide une candidature déjà soutenue par ses performances en club. Le joueur du Real Madrid traverse une période de régularité sportive qui intervient au moment où les observateurs commencent à structurer les premières tendances pour 2026.

Une course encore ouverte avant la phase décisive des saisons européennes

Les CAF Awards sont généralement organisés en fin d’année civile, après la clôture des grandes compétitions internationales et continentales. Les performances sur la seconde partie de saison en Europe et les éventuelles compétitions internationales à venir pourraient encore modifier l’équilibre actuel.

La suite de la saison de Ligue des champions et les prochaines échéances avec les sélections africaines devraient ainsi jouer un rôle direct dans la consolidation des candidatures, alors que la hiérarchie reste encore susceptible d’évoluer avant la phase finale des votes.