Bénin : Amazone Airlines ouvre la ligne Cotonou–Parakou à 50 000 FCFA

La compagnie aérienne Amazone Airlines lance officiellement ses activités ce lundi 23 mars 2026 avec un premier vol domestique reliant Cotonou à Parakou. Cette nouvelle desserte, proposée au tarif de 50 000 francs CFA, marque l’entrée effective de l’opérateur sur le marché du transport aérien national.

L’initiative introduit une liaison régulière entre le sud et le nord du Bénin, sur un axe stratégique pour les déplacements professionnels et commerciaux. Le vol Cotonou–Parakou, désormais opérationnel, vise à réduire significativement les temps de trajet sur une distance habituellement parcourue en plusieurs heures par voie terrestre.

Une autorisation obtenue en février

Le lancement des activités intervient après l’obtention du Permis d’Exploitation Aérien (PEA) le 13 février 2026, autorisation délivrée par les autorités compétentes du secteur. Ce document conditionne l’exploitation commerciale des services aériens et atteste de la conformité de la compagnie aux exigences techniques et sécuritaires en vigueur.

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Amazone Airlines est issue de la fusion entre Benin Airlines et Cronos Airlines Bénin. Cette restructuration du secteur privé aérien national vise à mutualiser les ressources et à renforcer les capacités opérationnelles. La compagnie annonce vouloir s’appuyer sur des standards de sécurité et de qualité alignés sur les normes internationales.

Une liaison pensée pour les échanges économiques

La mise en service de cette ligne intervient sur un corridor interne à forte activité. Parakou constitue un pôle économique majeur du nord du pays, notamment pour les échanges commerciaux et le transit vers les pays de l’hinterland. L’ouverture d’une liaison aérienne directe avec Cotonou, centre administratif et économique, répond à une demande croissante de mobilité rapide.

Le tarif fixé à 50 000 FCFA positionne l’offre sur un segment intermédiaire, accessible à une clientèle d’affaires, aux administrations ainsi qu’à certains particuliers. Cette politique tarifaire pourrait évoluer en fonction du taux de remplissage et des coûts d’exploitation.

Une première étape avant un éventuel réseau intérieur

Le lancement de la liaison Cotonou–Parakou constitue la première étape d’un développement plus large du transport aérien domestique. D’autres dessertes internes pourraient être envisagées à moyen terme, sous réserve de la viabilité économique des lignes et des infrastructures disponibles.

Le secteur aérien béninois reste marqué par des tentatives précédentes de structuration d’une offre nationale durable. L’arrivée d’Amazone Airlines relance les perspectives d’un réseau intérieur régulier, alors que le transport routier demeure aujourd’hui le principal mode de déplacement interurbain.