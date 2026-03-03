Bénin : Candide Azannaï est enfermé 24h/24, selon Me Aboubacar Baparapé

Candide Azannaï, ancien ministre béninois de la Défense et figure de l’opposition, a été interpellé le vendredi 12 décembre à Cotonou par les forces de sécurité. Il a été placé sous mandat de dépôt le 19 décembre et incarcéré sur décision judiciaire.

Proche du président Patrice Talon lors de l’élection de 2016, avant de rompre avec lui et de rejoindre l’opposition, Candide Azannaï est poursuivi pour « complot contre l’autorité de l’État » et « provocation directe à la rébellion », selon les charges notifiées lors de son déferrement.

Placement sous mandat et instruction en cours

Le mandat de dépôt a été décerné le 19 décembre à l’issue de sa présentation devant le procureur compétent. Le dossier se trouve désormais entre les mains de la commission d’instruction, juridiction chargée de conduire les investigations et de procéder à l’interrogatoire de première comparution.

D’après son avocat, Me Aboubacar Baparapé, interrogé par BIP Radio, son client n’a pas encore été extrait pour être entendu par le juge d’instruction depuis son placement en détention. La procédure suit donc son cours au stade de l’information judiciaire.

Conditions de détention et état de santé évoqués par la défense

Au micro de BIP Radio, Me Aboubacar Baparapé a décrit les conditions de détention de son client. Selon lui, Candide Azannaï serait détenu en cellule d’isolement et ne bénéficierait pas de temps de sortie quotidien. L’avocat affirme que son état de santé se dégraderait et qu’il aurait sollicité l’autorisation de consulter un médecin de son choix, à ses frais. « Il est enfermé 24 heures sur 24 », a déclaré Me Baparapé, évoquant également des difficultés matérielles signalées par son client au début de sa détention.

Toujours selon l’avocat, une demande écrite a été adressée au directeur de l’établissement pénitentiaire, lequel l’aurait transmise au procureur spécial. Me Baparapé indique avoir rencontré ce dernier, qui lui aurait confirmé la réception de la requête et l’engagement de la procédure administrative en vue d’une éventuelle consultation externe. À ce jour, aucune décision officielle n’a été communiquée sur l’issue de cette demande.

L’avocat précise que les visites familiales ne sont pas refusées et que l’épouse ainsi qu’un des enfants de Candide Azannaï ont obtenu un permis de visite. En attendant, Candide Azannaï demeure en détention provisoire depuis le 19 décembre, dans l’attente de son audition par le juge d’instruction.