Mondial 2026 : entre effervescence et tensions géopolitiques à 100 jours du tournoi

À cent jours du coup d’envoi, la Coupe du Monde 2026 suscite une fébrilité sans précédent sur le marché des billets, tandis que des tensions géopolitiques et sécuritaires menacent de remettre en question la participation de nations qualifiées et la sérénité des supporters internationaux.

Le tournoi débute le 11 juin et s’achève le 19 juillet, organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cette édition innove en réunissant 48 équipes pour la première fois, réparties en 12 groupes de quatre, ce qui porte le total des rencontres à 104, disputées dans seize stades répartis sur trois fuseaux horaires.

Une demande de billets dépassant toute attente

Les chiffres de la billetterie confirment l’attraction exceptionnelle du tournoi : près de 2 millions de billets ont déjà été vendus lors des deux premières phases, sur un total de 6 à 7 millions de places disponibles. Selon Gianni Infantino, président de la FIFA, plus de 500 millions de billets ont été demandés, soit une demande plus de 30 fois supérieure à l’offre.

La demande exceptionnelle alimente un marché de revente où les billets se négocient au-dessus du prix nominal, situation légale aux États-Unis et au Canada. La FIFA annonce une dernière phase de vente prévue en avril, après les barrages qualificatifs, dédiée aux derniers acquéreurs.

Les États-Unis anticipent environ 30 milliards de dollars de retombées en tourisme, restauration et sécurité, tandis que Gianni Infantino estime les recettes de la FIFA à environ 11 milliards de dollars.

L’Iran au cœur d’une crise diplomatique majeure

L’enjeu géopolitique le plus aigu concerne la participation de l’équipe iranienne, qualifiée de droit. 78 des 104 matchs se dérouleront aux États-Unis, où l’Iran figure toujours sur la liste américaine des pays soumis à des restrictions d’entrée sévères. L’Iran doit disputer ses trois rencontres de groupe aux États-Unis : face à la Nouvelle-Zélande le 15 juin à Los Angeles, contre la Belgique le 21 juin également à Los Angeles, puis contre l’Égypte le 26 juin à Seattle.

Les bombardements menés le 28 février par les États-Unis et Israël sur le territoire iranien compliquent considérablement l’équation. Ces frappes auraient visé Téhéran, Ispahan, Karadj, Qom, Tabriz, Chiraz, Bouchehr, Kermanshah et Ilam, suivies de ripostes balistiques iraniennes dirigées vers le Qatar, Bahreïn, les Émirats arabes unis, l’Irak, le Koweït et Israël.

Mehdi Taj, président de la Fédération iranienne de football, a déclaré : « Compte tenu des événements d’aujourd’hui et de l’attaque des États-Unis, il est difficile d’être optimiste quant à la possibilité de participer à la Coupe du monde. La décision finale revient aux instances sportives ».

Si l’Iran devait se retirer, le règlement prévoit un « représentant désigné », probablement issu de la zone asiatique, les Émirats arabes unis ou l’Irak étant évoqués. Un tel scénario constituerait un précédent sans équivalent depuis 1950, lorsque la France et l’Inde avaient renoncé à participer en raison des coûts de déplacement.

Restrictions migratoires et inquiétudes sécuritaires

Au-delà du dossier iranien, les politiques migratoires du gouvernement Trump soulèvent d’autres préoccupations. En janvier, Washington a annoncé le gel des visas d’immigrant pour 75 pays, parmi lesquels figurent quatre nations qualifiées : l’Iran, Haïti, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, dans le cadre de la lutte contre l’immigration illégale.

Mattias Grafström, secrétaire général de la FIFA, a déclaré : « Il n’y a aucune alarme concernant la politique d’immigration américaine, mais les gens prennent au sérieux la préparation des visas nécessaires pour éviter les problèmes, d’autant plus que certains supporters voyageront entre les États-Unis et le Mexique en raison du calendrier des matchs ».

Au Mexique, la violence qui a éclaté près de la ville hôte Guadalajara après la mort du chef du cartel mexicain le plus recherché suscite également des inquiétudes chez les supporters et les organisateurs. La FIFA dépêchera une mission pour évaluer plusieurs sujets sensibles, dont la sécurité en vue des matchs.

Dans plusieurs villes hôtes américaines, la préparation du tournoi est également compliquée par des retards dans le financement des dispositifs de sécurité. Selon The Guardian, une partie des fonds fédéraux alloués par le Department of Homeland Security, destinés à la police, aux contrôles et à la protection des stades, n’a pas encore été distribuée, obligeant certaines municipalités à repenser l’organisation d’événements annexes pour les supporters. Sans ces garanties financières, des villes comme Foxborough (Massachusetts) pourraient limiter ou reporter des activités prévues autour des matchs.

L’élément de la mobilité intra-continentale

Un aspect pratique majeur distingue cette Coupe du Monde : la nécessité pour les supporters et équipes de se déplacer massivement entre trois pays sur des distances exceptionnelles. Cette configuration logistique amplifie les défis posés par les restrictions de visas, obligeant les fans à traverser successivement les États-Unis, le Canada et le Mexique selon le calendrier des matchs.

À cent jours du coup d’envoi, la FIFA doit naviguer entre préoccupations sécuritaires, tensions géopolitiques et gestion logistique pour garantir la participation de toutes les équipes qualifiées. L’organisation du tournoi reste étroitement surveillée, en particulier pour la présence de la délégation iranienne et l’accueil des supporters internationaux. Le décompte continue jusqu’au 11 juin, date à laquelle le coup d’envoi marquera le lancement d’un Mondial inédit en Amérique du Nord.