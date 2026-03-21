Bénin : Ce que promet Romuald Wadagni dans le domaine de la Santé

Au Palais des Congrès de Cotonou, le candidat à l’élection présidentielle de 2026, Romuald Wadagni, a présenté ce samedi 21 mars les grandes orientations de son projet de société dans le secteur de la santé. L’actuel ministre de l’Économie et des Finances, en lice pour succéder au président Patrice Talon, a exposé plusieurs mesures axées sur l’accès aux soins, les infrastructures hospitalières et l’encadrement de la médecine traditionnelle. Devant un public composé d’acteurs politiques et institutionnels, Romuald Wadagni a structuré son intervention autour de trois priorités qu’il qualifie d’« innovations majeures ».
Un hôpital de référence annoncé à Parakou
Le candidat a annoncé la construction d’un Centre hospitalier international à Parakou, présenté comme le prolongement du Centre hospitalier international de Calavi (CHIC), déjà opérationnel. Ce futur établissement, baptisé Centre hospitalier international de Parakou (CHIP), viserait à renforcer l’offre de soins spécialisés dans le septentrion.
Selon Romuald Wadagni, cette infrastructure doit permettre de réduire les déplacements des patients vers le sud du pays pour des prises en charge lourdes. Le projet cible en particulier les pathologies nécessitant des équipements de pointe. Il a également évoqué l’ambition de faire de Parakou un pôle régional capable d’accueillir des patients venus des pays voisins.
Le candidat s’est appuyé sur les investissements déjà engagés dans le secteur sanitaire, notamment les travaux de réhabilitation et de construction de centres de santé à travers le territoire, pilotés par le ministère de la Santé. Il a indiqué que les financements de ces programmes sont en cours d’exécution et que leur déploiement se poursuivra parallèlement à la mise en œuvre du CHIP.
La prise en charge des urgences sans paiement préalable
Romuald Wadagni a également annoncé une réforme du fonctionnement des structures hospitalières en cas d’urgence vitale. Il prévoit la suppression de toute exigence de paiement préalable avant la prise en charge des patients.
« Désormais, de façon systématique, automatique, pour les urgences vitales, on vous soigne d’abord », a-t-il déclaré. Cette mesure vise à mettre fin aux situations où des patients doivent accomplir des formalités administratives ou mobiliser des ressources financières avant d’accéder aux soins. Le candidat a précisé que cette réforme pourrait être engagée immédiatement, sans attendre une éventuelle prise de fonction.
Vers une pharmacopée encadrée et modernisée
Troisième axe du programme : l’intégration et la régulation de la médecine traditionnelle. Romuald Wadagni a évoqué les pratiques répandues de recours aux plantes médicinales, tout en soulignant les risques liés à une utilisation non encadrée.
Le projet prévoit le développement d’une pharmacopée modernisée, destinée à mieux encadrer l’usage des remèdes traditionnels. L’objectif affiché est de réduire les complications liées aux erreurs de dosage ou aux interactions médicamenteuses. Cette orientation s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée dans plusieurs pays de la sous-région, où des instituts de recherche travaillent à la validation scientifique des plantes médicinales et à leur intégration dans les systèmes de santé formels.
Romuald Wadagni n’a pas précisé les dispositifs réglementaires envisagés pour encadrer cette pharmacopée, ni les structures qui en assureraient le contrôle. La présentation de ces mesures intervient à quelques semaines de l’échéance électorale. Le candidat a indiqué que certaines réformes, notamment celle relative aux urgences, pourraient être engagées sans attendre le scrutin, laissant entrevoir une mise en application progressive dans les prochaines semaines.
3 réflexions au sujet de “Bénin : Ce que promet Romuald Wadagni dans le domaine de la Santé”
Ce que promet Romuald Wadagni dans le domaine de la Santé
Depuis quand un employé prend t-il des initiatives autres que celles de son maître… s’il fait ce qu’il dit, c’est que c’était dans le programme de Talon.
Quand même, ouvrons un peu les yeux, un candidat choisit par le président sortant qui possède les 3 partis politiques du pays (2 de la mouvance et une de l’opposition, avec des vendus et achetables chez LD) et qui est son compte personnel, qu’est-ce-qu’on attendra de lui en dehors de la continuité de ce qui se fait depuis 10 ans ?
Et soyez certains, les choses seront encore plus dures parce que Talon va exercer plus de contrôle sur tout afin d’être à l’abri de tout mauvais coup
Mon contradicteur.. officiel..Joe.. le mytho
Ce petit adja..national n est pas un idiot
Il connaît..tout du pays..et à une lecture..très fine
Le perdant..sera Kim.. et ses complices
Il a de très bonne idée, talentueux mais reste à savoir si le corrupteur-né lui laissera des marges pour appliquer son programme pour un Benin nouveau.
Ce pays est gangrène par une mafia dont il est le comptable.
Pour réussir il va falloir qu’il s’affranchise de son mentor.
Nous l’y aiderons avec la méthode Angolaise.
Cherchez l’erreur