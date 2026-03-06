Bénin : des lots de lait infantile NURSIE retirés du marché pour contamination

Une alerte sanitaire a été déclenchée au Bénin après la détection d’une substance toxique dans certains lots de lait infantile de la marque NURSIE. L’information a été rendue publique par l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA), qui a ordonné le retrait immédiat des produits concernés du marché. L’agence explique que cette mesure vise à prévenir tout risque pour les nourrissons, principaux consommateurs de ces produits. Les analyses effectuées ont mis en évidence la présence d’un composé toxique d’origine bactérienne dans des lots importés et déjà distribués sur le territoire national.

Des lots identifiés comme potentiellement dangereux

D’après les précisions communiquées par l’ABSSA, l’alerte fait suite à une notification transmise par le Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux de l’Union européenne. Les analyses ont révélé un dépassement de la limite réglementaire de céréulide, une toxine produite par certaines bactéries.

Les produits concernés proviennent d’Irlande et ont été commercialisés au Bénin. Les autorités sanitaires considèrent ces lots comme présentant un risque pour la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. Deux références précises font l’objet de la procédure de retrait. Il s’agit du lait NURSIE 1 FORTINUTRI 400 g, dont la date de péremption est fixée au 7 septembre 2027, ainsi que du NURSIE 1 900 g, avec une échéance au 17 septembre 2027.

Retrait immédiat et rappel des produits

Face à cette situation, la direction générale de l’ABSSA a ordonné l’application immédiate de plusieurs mesures. Les distributeurs et commerçants sont invités à suspendre la vente des produits concernés et à les retirer des rayons. Les importateurs doivent également procéder au rappel des lots déjà mis sur le marché. L’agence demande aux acteurs de la chaîne de distribution de relayer l’information afin de faciliter la récupération des produits concernés.

Les parents et consommateurs sont, pour leur part, appelés à cesser immédiatement l’utilisation de ces laits infantiles. Ils sont invités à retourner les boîtes déjà achetées dans les points de vente afin de permettre leur retrait effectif.

Les autorités sanitaires appellent à la vigilance

Le directeur général de l’ABSSA, Kinnou J. Kisito Chabi Sika, appelle l’ensemble des acteurs concernés à agir rapidement afin de limiter tout risque pour la santé publique. « Les parents et consommateurs doivent cesser immédiatement l’utilisation des produits concernés et les retourner aux points d’achat », a-t-il indiqué. L’agence demande également que tout incident sanitaire susceptible d’être lié à la consommation de ces produits soit signalé sans délai aux services compétents du Ministère de la Santé.