Bénin : Gernot Rohr dévoile la liste des Guépards pour les journées Fifa de Mars 2026

Le sélectionneur de l’équipe nationale béninoise, Gernot Rohr, a officialisé lundi 16 mars 2026 sa sélection de 25 joueurs pour les rencontres internationales prévues en mars 2026. L’entraîneur franco-allemand prépare ainsi son groupe aux deux matchs que les Guépards disputeront lors de ces journées de compétitions internationales.

De nouvelles forces pour le groupe

Trois joueurs accèdent au groupe professionnel pour la première fois. Sahid Ngobi, qui évolue sous les couleurs de l’ASPAC FC au niveau béninois, figure parmi les nouveaux convoqués. Michel Boni, attaquant de nationalité béninoise et ivoirienne actuellement aux catégories de jeunes de Brentford en Angleterre, intègre également le collectif de la sélection nationale.

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Le groupe accueille également un retour attendu avec Felipe Santos, attaquant évoluant au sein du club d’Araz. Absent des précédents rassemblements, le joueur réintègre le effectifs sélectionnés par Rohr après plusieurs mois d’absence.

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Deux adversaires de poids en mars

Le Bénin affrontera la Palestine le 27 mars, avant de croiser le fer avec la Guinée le 31 mars. Ces deux matchs entrent dans la dynamique de préparation des Guépards aux échéances majeures à venir, notamment les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Les rencontres se dérouleront dans le cadre d’un tournoi amical organisé au Maroc, permettant à Rohr de confronter son effectif à des sélections de premier plan avant les grandes compétitions continentales.

Journées FIFA de mars 2026 — Liste des joueurs convoqués

Gardiens :

DANDJINOU Marcel — Kruger United FC (Afrique du Sud)

ALLAGBE KASSIFA Saturnin — FC Chauray (France)

OBASSA Serge — Remo Stars (Nigéria)

Défenseurs :

ATTIDJIKOU Samadou — Smouha SC (Égypte)

AZONGNITODE Charlemagne — FC TPS Turku Oy (Finlande)

FASSINOU Rodrigue — Coton FC (Bénin)

MOUMINI Rachid — Sumqait FK (Azerbaïjan)

OUOROU Tamimou — Botev Vratsa (Bulgarie)

ROCHE Yohan — ACS Petrolul (Roumanie)

TIJANI Mohamed — Yverdon-Sport FC (Suisse)

VERDON Olivier — Ludogorets PFK (Bulgarie)

Milieux :

AHLINVI Mattéo — Arsenal Tula (Russie)

AHOUDO Gislain — Al Arabi SC (Arabie Saoudite)

DOKOU Dodo — Leixoes SC (Portugal)

HASSANE Imourane — Grasshopper Club Zürich (Suisse)

KOSSI Rodrigue — HUS Agadir (Maroc)

Attaquants :

ALOKO Rodolfo — Charlotte FC (USA)

BONI Michel — Brentford (Angleterre)

DOSSOU Jodel — USPV (France)

DOSSOU Prince — ASVO (Bénin)

MOUNIE Steve — Alanyaspor (Turquie)

NGOBI Sahid — Aspac FC (Bénin)

OLAÏTAN Junior — Besiktas JK (Turquie)

SANTOS Felipe — Araz (Azerbaïdjan)

TOSIN Aiyegun — FC Lorient (France)