Bénin : Guy Dossou Mitokpè quitte aussi le parti LD

Au Bénin, Guy Dossou Mitokpè a annoncé, dimanche 22 mars 2026, sa démission du parti Les Démocrates. Le secrétaire national à la communication a rendu publique sa décision sur sa page Facebook, le même jour où la formation politique tenait un Conseil national à Cotonou pour définir sa stratégie en vue de l’élection présidentielle du 12 avril.

Dans une déclaration adressée à l’opinion publique, Guy Dossou Mitokpè évoque une décision prise à l’issue de consultations internes avec ses soutiens politiques et militants, notamment dans la 16e circonscription électorale.

Une décision présentée comme la fin d’un cycle politique

L’ancien responsable du parti justifie son départ par une évolution de son parcours politique. Il affirme avoir engagé des discussions avec différents groupes de militants et responsables, qui auraient convergé vers la nécessité d’un repositionnement.

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Dans son message, il souligne avoir « tout donné » au sein de la formation politique, évoquant son engagement en faveur des valeurs d’intégrité, de loyauté et de fidélité. Il estime désormais qu’un nouveau cap s’impose, après ce qu’il qualifie de fin de cycle. Guy Dossou Mitokpè exprime sa reconnaissance envers les responsables et militants du parti, saluant notamment Thomas Boni Yayi, qu’il présente comme une référence dans son parcours politique.

Un départ sans précision sur une nouvelle orientation

Le désormais ex-secrétaire national à la communication n’a pas indiqué de manière explicite son prochain positionnement politique. Il affirme toutefois vouloir orienter son engagement vers « de nouveaux défis », sans détailler les contours de cette nouvelle étape.

Cette démission intervient dans un contexte marqué par des ajustements internes au sein de l’opposition, à l’approche de la présidentielle. Le Conseil national du parti Les Démocrates, réuni le même jour à Cotonou, examine plusieurs options stratégiques pour ce scrutin. Selon les informations rendues publiques par le parti, trois scénarios seraient à l’étude, sans qu’une décision définitive n’ait été annoncée à ce stade.

Le départ de Guy Dossou Mitokpè s’inscrit dans une série de mouvements au sein de la classe politique béninoise à quelques semaines du premier tour de l’élection présidentielle, prévu le 12 avril 2026.