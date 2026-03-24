Bénin : Houndété conteste la désignation d’Atchadé, vers un bicéphalisme chez LD

À Cotonou, une nouvelle fracture interne secoue le parti d’opposition Les Démocrates après la désignation, dimanche 22 mars 2026, de Nourénou Atchadé comme président de la formation. Dans une interview accordée à Matin Libre TV, Éric Houndété rejette cette nomination et affirme rester président par intérim.

Le responsable politique, qui dit avoir convoqué et dirigé la réunion à l’origine des tensions, soutient que la procédure ayant conduit à la désignation d’un nouveau président n’a pas respecté les textes internes du parti. Il évoque une interruption des travaux qu’il a lui-même décidée face à des perturbations, estimant que toute décision prise après la levée de séance ne peut être valable.

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Une réunion contestée et des décisions divergentes

Selon les éléments rendus publics par plusieurs responsables du parti, le Conseil national ordinaire tenu au Chant d’Oiseau a pourtant entériné la nomination de Nourénou Atchadé à la tête de la formation. Ancien deuxième vice-président, celui-ci succède à Thomas Boni Yayi, qui s’est retiré de ses fonctions à la tête du parti.

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Toujours d’après le compte rendu lu par l’ancien député Kamel Ouassangari, les membres du Conseil national ont également décidé de ne soutenir aucun candidat à la prochaine élection présidentielle. Cette orientation intervient après l’absence du parti au scrutin, faute de parrainages requis, une exigence introduite dans le cadre des réformes du système partisan au Bénin.

Éric Houndété conteste à la fois la régularité de la séance et les conclusions qui en ont découlé. Il affirme que des acteurs internes auraient tenté d’imposer un changement de direction en dehors des procédures prévues par les statuts et le règlement intérieur.

Une bataille de légitimité autour de la direction du parti

Dans sa déclaration, Éric Houndété maintient sa position et appelle au respect des textes internes pour toute désignation à la tête du parti. Il insiste sur la nécessité de convoquer une session extraordinaire compétente pour statuer sur la succession du président démissionnaire.

« Éric Houndété reste et demeure le président par intérim du parti, jusqu’à ce qu’une session extraordinaire convoquée à cet effet connaisse de la suite de la procédure », a-t-il déclaré.

Cette prise de position crée une situation de double légitimité revendiquée au sommet du parti, avec d’un côté une désignation validée par une instance dirigeante et, de l’autre, une contestation fondée sur la procédure. Elle intervient dans un contexte de recomposition interne, alors que la formation cherche à redéfinir sa stratégie après son absence à la présidentielle.

Une échéance interne attendue

La résolution de cette crise dépend désormais de la tenue effective d’une session extraordinaire, seule instance susceptible de trancher officiellement la question de la direction du parti selon les textes internes invoqués par Éric Houndété.

En l’absence d’un arbitrage formel, la direction des Démocrates reste disputée, avec des implications directes sur l’organisation interne du parti et sa capacité à se positionner sur les échéances politiques à venir.