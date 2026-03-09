Bénin : Joseph Djogbénou rend hommage aux soldats morts à Kofouno

Le président de l’Assemblée nationale, Joseph Fifamin Djogbénou, et le personnel de l’institution parlementaire ont observé, lundi 9 mars 2026, une minute de silence au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo en mémoire des soldats béninois tués lors de l’attaque terroriste survenue dans la nuit du 4 au 5 mars à Karimama. Le moment de recueillement a eu lieu à l’occasion de la cérémonie hebdomadaire de montée des couleurs organisée au siège du Parlement.

Selon une publication de l’Assemblée nationale sur sa page Facebook, cette séquence de recueillement a été initiée par le président du Parlement afin de rendre hommage aux militaires tombés lors de l’assaut mené contre un camp de l’armée béninoise dans le nord du pays.

Recueillement au Palais des Gouverneurs

La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte du Palais des Gouverneurs, à Porto-Novo, où le personnel militaire et civil de l’Assemblée nationale se réunit chaque lundi pour la montée des couleurs. Ce rendez-vous hebdomadaire marque traditionnellement l’ouverture de la semaine de travail et rappelle les obligations de service public attachées à l’institution parlementaire.

L’édition du 9 mars a pris une dimension particulière. À l’initiative de Joseph Djogbénou, les participants ont observé une minute de silence en hommage aux soldats morts lors de l’attaque survenue quelques jours plus tôt dans la commune de Karimama, dans le département de l’Alibori. L’action visait également à exprimer la solidarité de l’institution parlementaire envers les Forces de défense et de sécurité engagées dans la protection du territoire national.

L’attaque contre un camp militaire à Karimama

L’attaque évoquée par le président de l’Assemblée nationale a visé un camp militaire situé à proximité du village de Kofouno, dans la commune de Karimama. Cette localité se trouve à une quinzaine de kilomètres de la frontière avec le Niger et à environ 700 kilomètres de Cotonou. Le porte-parole de l’armée béninoise, le colonel James Johnson, a indiqué que l’assaut avait fait quinze morts et cinq blessés dans les rangs des forces armées.

Les zones frontalières du nord du Bénin font face depuis plusieurs années à des incursions de groupes armés opérant dans la région sahélienne. Les autorités béninoises ont renforcé le dispositif militaire dans ces secteurs dans le cadre d’opérations de sécurisation destinées à contenir la progression de ces groupes vers le sud.

Appel au sens du devoir au sein de l’institution parlementaire

Lors de la cérémonie, le président de l’Assemblée nationale a également invité les agents de l’institution à maintenir les exigences de discipline et de déontologie dans l’exercice de leurs fonctions. Dans le message rapporté par la publication de l’Assemblée nationale, l’autorité parlementaire a appelé le personnel militaire et civil à poursuivre son travail avec rigueur afin de contribuer au fonctionnement de l’administration parlementaire et au service de la République.