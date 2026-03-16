Bénin : La coopération judiciaire au cœur d’une formation stratégique à l’EFPJ

En fin de semaine écoulée, l’École de Formation des Professions Judiciaires (EFPJ) est le cadre d’un atelier crucial. Soutenu par le projet BEPI et Expertise France, ce rendez-vous réunit les acteurs de la chaîne pénale pour renforcer l’entraide judiciaire face aux défis de la criminalité transfrontalière. Dans un monde où la cybercriminalité, le blanchiment d’argent et le terrorisme ignorent les frontières, la justice béninoise adapte sa riposte.

L’objectif de cet atelier de deux jours est clair : maîtriser les rouages de la coopération internationale pour garantir l’efficacité des enquêtes. La cérémonie d’ouverture a mobilisé le haut sommet de la justice béninoise, notamment Florentin Gbodou, Directeur de cabinet du Garde des Sceaux, Inoncentia Apovo Monteiro (BCEJ), Bernadette Houndékandji Codjovi (EFPJ) et Montesquieu Hounhoui (Projet BEPI). Tous ont martelé que l’entraide judiciaire n’est plus une option, mais un levier de souveraineté et de sécurité.

Loin des simples discours théoriques, cette session se veut pragmatique. Sous l’égide d’Expertise France, les magistrats et officiers de police judiciaire (OPJ) participent à des études de cas réels et des travaux de groupe. Cette approche permet d’harmoniser les procédures d’extradition et de transmission de preuves entre les juridictions nationales et étrangères.

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En dotant les professionnels de compétences pointues, le projet BEPI renforce durablement l’institution judiciaire. L’enjeu final est de bâtir une justice béninoise moderne, capable de traquer les réseaux criminels jusque dans leurs ramifications internationales, garantissant ainsi une meilleure protection pour les citoyens. Cet atelier marque une étape supplémentaire dans la modernisation de l’appareil judiciaire, faisant du Bénin un maillon fort de la coopération pénale dans la sous-région.