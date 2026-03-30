Bénin : la HAAC lève provisoirement la suspension de la chaîne ESAE TV

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a décidé de lever, de manière provisoire, la suspension des programmes de la chaîne en ligne ESAE TV. La décision a été prise à la suite d’un engagement formel du promoteur du média à corriger les manquements constatés, après une mesure conservatoire prononcée le 25 mars 2026.

Dans une décision rendue publique, le président de la HAAC autorise la reprise des activités du service audiovisuel en ligne, dans l’attente d’un examen par la plénière de l’institution. Cette levée intervient quelques jours après l’arrêt complet des programmes de la chaîne.

Une suspension levée après des engagements formels

La décision de l’autorité de régulation s’appuie sur plusieurs éléments transmis par le promoteur d’ESAE TV. Dans une correspondance adressée à la HAAC le 26 mars 2026, celui-ci a reconnu les faits reprochés et s’est engagé à éviter toute récidive.

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Le responsable de la chaîne a également pris des mesures disciplinaires internes. Selon les éléments mentionnés dans la décision, les animateurs de l’émission à l’origine des faits ont été suspendus pour une durée de 45 jours. La HAAC considère que ces dispositions sont de nature à prévenir la répétition des manquements ayant conduit à la sanction initiale. L’autorité a ainsi estimé que les conditions étaient réunies pour une reprise encadrée des programmes.

Une décision liée à la période électorale

Rappelons que, la procédure de sanction découle de la diffusion, d’une édition spéciale de l’émission « À bâtons rompus » sur le site de la chaîne. Au cours de ce programme, Basile Ahossi a exercé un droit de réponse en réaction à des propos tenus sur une autre chaîne, e-Télé. La levée provisoire de la suspension tient aussi compte du calendrier électoral en cours. La HAAC indique avoir pris en considération la nécessité pour ESAE TV de respecter ses engagements dans le cadre de la campagne officielle.

Cette décision permet à la chaîne de reprendre ses activités de diffusion, sous réserve d’un suivi par les instances de régulation. La mention d’une levée « provisoire » signifie que la situation du média reste sous examen et pourrait faire l’objet d’une nouvelle décision. La décision de levée prend effet à compter de sa notification au promoteur d’ESAE TV. Elle est également transmise à l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP) ainsi qu’au Centre national d’investigations numériques (CNIN), conformément aux procédures en vigueur.