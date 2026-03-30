Bénin : la plateforme PACTE lancée à Cotonou pour structurer la participation citoyenne

À Cotonou, ce samedi 28 mars 2026, la Plateforme Agora de Consensus et d’Engagement Écosystémique (PACTE) a été officiellement lancée devant un public nombreux. Porté par un collectif d’acteurs issus de divers secteurs, le projet vise à offrir un cadre d’expression et de contribution aux citoyens souhaitant participer au développement du pays.

Selon ses initiateurs, PACTE se présente comme un espace numérique ouvert aux Béninois résidant sur le territoire national et à l’étranger. La plateforme ambitionne de centraliser des propositions structurées, issues de citoyens, d’experts, d’organisations ou d’institutions, avec pour objectif de nourrir des réflexions et des actions concrètes.

Une plateforme collaborative pour canaliser les initiatives

Coordonnateur du projet, GOULOME Rucet a indiqué que l’initiative répond à un besoin identifié depuis plusieurs années : celui de disposer d’un cadre organisé permettant aux citoyens de formuler et de partager leurs idées. « On n’a plus envie de rester spectateurs du développement en cours, mais nous voulons être acteurs du développement », a-t-il déclaré lors du lancement.

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Concrètement, PACTE permet aux utilisateurs de soumettre des projets à partir d’un format standardisé intégrant l’objectif, le problème identifié, la solution proposée et l’impact attendu. Les propositions publiées peuvent ensuite être consultées, commentées et soutenues par la communauté.

La plateforme intègre également un système de priorisation basé sur les votes et les contributions, afin de faire émerger les initiatives jugées les plus pertinentes. Les porteurs de projets peuvent, en parallèle, bénéficier d’échanges avec d’autres contributeurs à travers des espaces thématiques organisés par secteurs, notamment l’économie, la santé, l’éducation ou le numérique.

Mobilisation d’expertises et ouverture à plusieurs profils

Au-delà des idées, PACTE entend mobiliser des ressources concrètes. Les utilisateurs ont la possibilité de déclarer leurs compétences, leurs réseaux ou leurs capacités d’accompagnement. Des profils distincts sont proposés à l’inscription, notamment pour les citoyens, les organisations, les experts, les institutions et les professionnels souhaitant contribuer autrement que par des propositions.

Cette structuration vise à faciliter les collaborations et à connecter les porteurs d’initiatives avec des partenaires techniques ou financiers. Les promoteurs du projet évoquent une volonté de décloisonner les contributions en réunissant, sur un même espace, des acteurs aux profils variés.

Une initiative présentée comme non politique mais engagée

Lors de la cérémonie, les responsables de PACTE ont affirmé le caractère apolitique de la plateforme, tout en reconnaissant une convergence de valeurs avec le duo formé par Romuald Wadagni et Mariam Talata, candidats à l’élection présidentielle de 2026. Les initiateurs du projet ont appelé leurs membres à soutenir la dynamique portée par ces derniers, qu’ils estiment en phase avec certaines orientations défendues par la plateforme.

Dans le même temps, ils ont insisté sur l’objectif premier de l’outil, qui reste la participation citoyenne et la contribution au développement, indépendamment des appartenances politiques. L’inscription à PACTE est accessible en ligne via une interface dédiée, permettant aux utilisateurs de choisir leur profil et de rejoindre les espaces de contribution. Les promoteurs du projet annoncent une phase de déploiement progressive, avec l’ambition d’élargir la base des participants dans les semaines à venir.