Bénin : L’Amicale des Cadres des Collines veut relever le taux de participation aux élections

À un peu plus d’un mois de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026 au Bénin, l’Amicale des Cadres des Collines (ACC‑AJOṢE) multiplie les initiatives pour encourager la participation électorale dans le département des Collines. Une conférence publique consacrée aux enjeux du vote s’est tenue samedi 7 mars 2026 à Bantè, après une première étape organisée en février à Savè.

Placée sous le thème « Enjeux électoraux et développement local », la rencontre a réuni élus locaux, responsables politiques, autorités traditionnelles, cadres et jeunes autour d’un objectif affiché : inciter les populations à participer davantage aux scrutins.

Une mobilisation citoyenne pour inverser la tendance

Lors de l’ouverture des travaux, le président du comité d’organisation, Kolawolé Gado, a insisté sur la responsabilité civique des citoyens dans le processus démocratique. « Le développement commence aussi par le vote », a-t-il déclaré devant l’assistance, appelant les participants à relayer le message dans leurs localités en vue de la présidentielle.

La rencontre s’inscrit dans une série d’initiatives lancées par l’ACC-AJOṢE pour susciter une prise de conscience autour de la participation électorale. Dans plusieurs communes du département des Collines, les taux de participation observés lors des précédentes consultations électorales ont suscité des préoccupations parmi les acteurs locaux.

Le porte-parole de l’amicale, Amour Laourou, a rappelé la vocation de cette organisation regroupant des cadres originaires du département. Selon lui, l’association entend contribuer au développement local à travers des actions de sensibilisation et d’engagement citoyen. Il a évoqué la faible mobilisation enregistrée lors des dernières élections législatives et communales et interrogé l’auditoire sur la nécessité de renforcer l’implication des électeurs dans la vie publique.

Les autorités locales associées à l’initiative

La municipalité de Bantè a apporté son soutien à cette rencontre. Représentant le maire de la commune, Emmanuel Imourou a salué l’initiative et réaffirmé l’importance du vote dans l’expression démocratique des citoyens.

Selon lui, la participation électorale constitue un moyen pour les populations d’influer sur les orientations politiques et les projets de développement. Le représentant de la mairie a indiqué que le conseil communal se tient prêt à accompagner les actions de mobilisation visant à encourager les électeurs à se rendre aux urnes.

La conférence a également donné lieu à une communication thématique présentée par El kir Moudachirou Babio, consacrée aux relations entre participation électorale et développement territorial. Les échanges qui ont suivi ont porté sur les mécanismes susceptibles d’améliorer la mobilisation des électeurs.

Les discussions ont permis d’identifier plusieurs actions jugées prioritaires par les participants. Parmi elles figurent la sensibilisation de proximité, la mobilisation des primo-votants et l’encouragement au retour des électeurs résidant hors de leurs localités d’origine le jour du scrutin.

Les participants ont également évoqué la nécessité d’inciter les citoyens non inscrits sur la liste électorale à accomplir les formalités d’enrôlement dans le cadre du Recensement administratif à vocation d’identification de la population (RAVIP), dispositif qui sert de base à l’établissement du fichier électoral national.