Bénin : L'armée recrute ses futurs officiers pour 2026

Les Forces armées béninoises (FAB) passent à l’offensive pour renforcer leurs rangs. Le Chef d’État-Major général a officiellement annoncé le lancement d’un concours de classement général destiné à la formation initiale d’officiers pour l’année 2026. Ce processus de sélection rigoureux s’adresse aux militaires, aux anciens enfants de troupe, ainsi qu’aux civils des deux sexes.

L’objectif de ce concours est de constituer un vivier de candidats hautement qualifiés. Les lauréats seront éligibles à des bourses de formation prestigieuses, dispensées aussi bien dans les écoles nationales qu’à l’étranger. Les admissions se feront au fur et à mesure de la disponibilité des bourses, en respectant scrupuleusement le rang de classement.

Les candidats intéressés ont jusqu’au vendredi 20 mars 2026 pour déposer leur dossier. Deux centres de dépôt sont ouverts : la Direction des Écoles et des Sports à Gbégamey (Cotonou) et le Camp Séro Kpéra (Parakou).

Le concours est segmenté en deux niveaux. Pour les titulaires de licence il faut être âgé de 24 ans maximum au 31 décembre 2026. Pour ceux du niveau baccalauréat ils doivent avoir au maximum 22 ans à la même date.

Outre les diplômes, les critères physiques sont stricts : une taille minimale de 1,60 m pour les filles et 1,65 m pour les garçons, ainsi qu’une moralité irréprochable. Les frais de participation s’élèvent à 5 000 FCFA.

Le parcours de sélection se déroulera en deux étapes clés en avril 2026 : les épreuves sportives (15 au 17 avril comprenant un test cooper, le grimper et les abdominaux) et les épreuves écrites (18 au 19 avril avec la composition française, la culture générale, l’anglais et les matières optionnelles que sont mathématiques ou histoire).

Les dossiers doivent impérativement comprendre un certificat médical d’aptitude délivré par un médecin militaire ou un médecin-chef d’hôpital de zone.