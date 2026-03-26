Bénin : Le West Africa Democracy Radio organise un forum sur la démocratie et la gouvernance

La West Africa Democracy Radio (WADR) a organisé, mercredi 25 mars 2026 à Azalaï Hôtel de Cotonou, un forum sur la démocratie et la gouvernance. La rencontre, centrée sur le thème « Résilience démocratique : les élections sont-elles le pilier le plus important d’un système démocratique ? », a réuni des acteurs des médias, de la société civile et des institutions de gouvernance.

Cette initiative s’inscrit dans un programme régional porté par WADR en partenariat avec le National Endowment for Democracy (NED), visant à renforcer l’accès à une information crédible et à promouvoir la participation citoyenne en Afrique de l’Ouest.

Médias et citoyens au cœur de la résilience démocratique

Dans son intervention, la coordonnatrice des partenariats, projets et opérations de WADR, Deborah Amuwo, a rappelé les objectifs du projet « Voix pour la démocratie et la liberté en Afrique de l’Ouest », lancé avec le soutien du NED. Ce programme, déployé depuis 2022 et reconduit dans une nouvelle phase, cible prioritairement les pays du Sahel, tout en intégrant des pays comme le Bénin, le Nigeria, la Gambie et le Togo.

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Elle a insisté sur la nécessité de renforcer l’accès à une information fiable et de lutter contre la désinformation, dans un environnement régional marqué par des défis sécuritaires persistants. Le projet prévoit la production de contenus radiophoniques et numériques, incluant magazines, débats et formats interactifs, afin de favoriser une meilleure compréhension des enjeux liés aux élections et à la gouvernance.

Les forums régionaux constituent un axe central de cette démarche. Trois rencontres sont programmées sur deux ans, dont celle de Cotonou marque le lancement, avant des étapes en Gambie et au Nigeria. Ces espaces visent à croiser les points de vue entre décideurs, experts et citoyens, tout en faisant émerger des propositions concrètes.

Radios communautaires et participation citoyenne

Le représentant de Cadnel Djivoh, secrétaire exécutif de la Faîtière des radios communautaires du Bénin (FeRCAB), a mis l’accent sur le rôle des médias de proximité dans le fonctionnement démocratique. Il a estimé que les élections ne sauraient, à elles seules, garantir la solidité d’un système politique. « Si les élections sont un rendez-vous démocratique majeur, elles ne sauraient être l’unique pilier de la gouvernance », a-t-il déclaré, appelant à une implication accrue des citoyens dans les processus de décision.

Selon lui, les radios communautaires contribuent à rendre le débat public accessible, notamment par la diffusion d’informations dans les langues locales. Elles participent également à la lutte contre la désinformation et facilitent le dialogue entre élus et populations, en particulier dans les zones rurales.

Défis régionaux et réformes politiques au centre des échanges

La directrice générale de WADR, Agnes Thomasi, a souligné que la démocratie en Afrique de l’Ouest traverse une phase de tensions, marquée par des fragilités institutionnelles dans plusieurs pays. Elle a rappelé l’importance d’une participation citoyenne informée et d’un respect effectif des cadres constitutionnels.

Les travaux ont été structurés autour de plusieurs panels. Le premier a porté sur « le Bénin à l’ère des réformes politiques majeures », avec des interventions d’universitaires, de juristes et d’acteurs de la société civile. Les discussions ont abordé les transformations en cours du système politique béninois, à l’approche des prochaines échéances électorales.

Un second panel a été consacré à la participation des groupes marginalisés, avec la contribution de spécialistes des questions de genre, de jeunes engagés et de représentantes d’associations. Les échanges ont mis en avant les obstacles à l’inclusion et les mécanismes à renforcer pour élargir la participation au débat public.

Le forum s’inscrit dans une série d’initiatives destinées à accompagner les processus démocratiques dans la sous-région. Les organisateurs annoncent la poursuite des activités à travers les prochains forums prévus en Gambie et au Nigeria, dans le cadre du programme déployé sur deux ans.