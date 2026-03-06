Bénin : les auteurs du «Zéwé» sur la marina devant le procureur

Deux jeunes motocyclistes interpellés lors d’un rodéo urbain sur le boulevard de la Marina à Cotonou ont comparu le jeudi 5 mars 2026 devant le procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou. À l’issue de leur audition, leur garde à vue a été prolongée, selon Bip Radio. Ils devraient être à nouveau présentés au magistrat le lundi 9 mars 2026.

Les deux mis en cause sont maintenus au commissariat du 12ème arrondissement de Cotonou dans l’attente de cette nouvelle comparution. La décision du procureur — classer l’affaire, prononcer une mesure alternative ou engager des poursuites — est attendue en début de semaine prochaine.

À lire aussi Bénin : le CNIN alerte sur des arnaques à la vente de gaz en ligne

Le trajet qui a conduit à l’arrestation

Les faits remontent à la nuit du dimanche 1er au lundi 2 mars 2026. Les deux jeunes ont effectué leur rodéo depuis Fidjrossè fin pavé en direction du Boulevard de la Marina, où ils ont réalisé des figures acrobatiques devant d’autres usagers de la route. Un dispositif de la Police républicaine, déployé spécialement sur cet axe, les a interceptés au niveau du carrefour Bio Guéra. Dix-huit motocyclettes ont été saisies à titre conservatoire lors de cette opération.

Publicité

Le commissaire du 12ème arrondissement, Eric Edon, avait alors déclaré que conduire de manière acrobatique sur la voie publique constitue « une infraction grave » qui engage la responsabilité de ses auteurs envers les autres usagers.

Des opérations annoncées sur plusieurs axes de la ville

La présentation des deux jeunes devant le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cotonou, le 5 mars 2026, illustre la volonté des autorités de donner une suite judiciaire formelle aux interpellations liées au phénomène « Zéwé » — une pratique jusqu’ici davantage sanctionnée par des saisies de motos que par des poursuites pénales.

La Police républicaine a annoncé la reconduction de ce type d’opérations dans les prochaines semaines sur plusieurs axes de la capitale économique : le Boulevard de la Marina, le boulevard Saint-Michel, l’axe d’Akpakpa et les abords de l’aéroport international de Cotonou — des zones régulièrement fréquentées par les pratiquants du « Zéwé », particulièrement en soirée et la nuit. Le sort judiciaire des deux interpellés sera connu au plus tôt à l’issue de leur audition prévue le lundi 9 mars 2026.