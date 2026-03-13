Bénin : Les Démocrates acceptent la demande d'audience du parti FCBE

La coordination nationale des Démocrates a donné son aval pour une rencontre avec les dirigeants des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), a annoncé vendredi 13 mars le secrétaire national à la communication du parti, Guy Mitokpè. L’instruction a été donnée au secrétaire administratif de procéder aux arrangements pratiques pour la tenue de cette entrevue, selon les déclarations du représentant du parti lors d’une conférence de presse.

Selon Guy Mitokpè, les conclusions de cette audience devront être examinées lors du conseil national des Démocrates prévu samedi 21 mars, qui déterminera les orientations politiques du parti. Cette démarche intervient à un moment critique pour la formation d’opposition, qui traverse des turbulences majeures.

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Un parti affaibli après l’exclusion de la présidentielle

Les Démocrates ont connu un revers électoral aux législatives de janvier 2026, remportant zéro siège à l’Assemblée nationale. Plus grave encore, leur candidat à la présidentielle, Renaud Agbodjo, a vu sa candidature rejetée en février après le retrait du soutien d’un élu, ce qui a privé le parti du minimum requis pour se maintenir en lice.

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Cette débâcle reflète les divisions internes de la formation depuis plusieurs mois. Des cadres importants ont quitté le parti, qui a pris acte, vendredi 13 mars 2026, de la démission de son président Boni Yayi, ancien chef de l’État béninois. Malgré l’exclusion, les Démocrates ont annoncé leur participation à la campagne de la présidentielle du 12 avril, bien que sans candidat propre.

La FCBE en quête d’une opposition unie

La FCBE, par la voix de son candidat Paul Hounkpè, ancien ministre de la Culture, s’efforce de constituer un front commun face au camp au pouvoir. Le 12 mars, Hounkpè a lancé une initiative pour regrouper les forces d’opposition dans un cadre intitulé « Forces coalisées pour un Bénin Émergé ». Cette démarche vise à compenser l’affaiblissement de la contestation depuis l’exclusion des Démocrates.

La demande d’audience présentée à la coordination nationale des Démocrates traduit cette stratégie d’unification. Son acceptation pourrait ouvrir la voie à une coordination électorale entre les deux formations en amont du scrutin.

Le conseil national des Démocrates du 21 mars servira de point d’inflexion. Selon le secrétaire, les conclusions de la rencontre avec la FCBE et les décisions qui en découleront sur les alliances politiques à la veille du vote seront présentées et débattues au cours de cette session. La date de cette rencontre entre les deux formations n’a pas été communiquée pour le moment.