Bénin : Les Forces armées lancent l'exercice « Alligator » dans cinq villes

Les militaires des Forces armées béninoises (FAB) conduiront à partir du 18 mars un exercice grandeur nature baptisé « Alligator » dans les villes de Cotonou, Allada, Ouidah, Grand-Popo et Porto-Novo.

Dans un communiqué publié ce jour sur la page Facebook de l’État-Major Général des Forces armées béninoises, l’institution militaire annonce la tenue de l’exercice « Alligator », destiné à entraîner les soldats en milieu réel afin de renforcer leur capacité à protéger les populations.

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Les habitants des villes concernées sont invités à ne pas s’alarmer en cas de détonations : il s’agira exclusivement de munitions à blanc. Des survols d’hélicoptères sont également prévus. Par ailleurs, certaines rues pourront faire l’objet de filtrages temporaires de la circulation ; les usagers sont priés de se conformer à la signalisation mise en place.

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« Les Forces armées béninoises viennent à votre rencontre. N’hésitez pas à saluer nos soldats ! », lit-on dans le communiqué de l’État-Major Général des Forces armées béninoises.

Les FAB soulignent la vocation pédagogique et citoyenne de cet exercice, conçu pour habituer les populations à la présence militaire en zone urbaine tout en testant les procédures opérationnelles des troupes. « Plus d’infos en contactant le Bureau Informations et relations publiques de l’Etat-major Général des Forces armés béninoises via sa page Facebook« , conclut le communiqué de presse.