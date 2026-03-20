Bénin : les points clés de la concertation militaire avec la France et la Côte d'Ivoire

Les chefs d’état-major du Bénin, de la Côte d’Ivoire et de la France ont tenu une réunion le jeudi 19 mars 2026 à la caserne de Togbin, dans la commune d’Abomey-Calavi. Le général de corps d’armée Fructueux Gbaguidi, chef d’État-major général des Forces armées béninoises, a échangé avec ses homologues Lassina Doumbia et Fabien Mandon sur les réponses à apporter aux menaces sécuritaires.

Cette rencontre, annoncée avant la venue des délégations étrangères à Cotonou, a permis de faire un point sur les actions engagées en commun. Les discussions ont porté sur l’organisation des dispositifs opérationnels et sur leur adaptation face à l’évolution des risques dans la sous-région.

Des mécanismes de coopération passés en revue

Les trois responsables militaires ont examiné les cadres de collaboration mis en place ces derniers mois. L’objectif affiché est d’améliorer la coordination des opérations, notamment dans les zones exposées aux incursions de groupes armés.

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Selon les Forces armées béninoises, cette concertation prolonge les échanges initiés lors d’une réunion organisée en juillet 2025 à Abidjan. Les orientations définies à cette période ont été réévaluées afin de tenir compte des nouvelles dynamiques observées sur le terrain. Les discussions ont également intégré les enjeux liés à la criminalité transfrontalière et aux modes d’action des groupes armés. Les états-majors ont confronté leurs analyses afin d’ajuster leurs dispositifs.

Accent sur le renseignement et la formation

Une partie des échanges a été consacrée au renforcement des capacités des forces. Les participants ont évoqué la formation des unités spécialisées et le développement des outils de renseignement, considérés comme déterminants pour anticiper les menaces.

Le général Fructueux Gbaguidi a insisté sur la nécessité de préserver la discrétion des opérations en cours : « Nous devons garder le secret afin de mieux surprendre l’adversaire ». Les responsables militaires ont également abordé la question de la circulation de l’information entre partenaires et les moyens de limiter l’impact de la désinformation sur les opérations.

Une coopération dans un environnement sous pression

La réunion s’est tenue alors que plusieurs zones du nord du Bénin restent confrontées à des tentatives d’infiltration de groupes armés, une situation déjà évoquée par les autorités militaires dans leurs communications récentes. Les échanges de Togbin traduisent une volonté de consolider la coordination entre les trois pays.

À l’issue des travaux, les états-majors devraient poursuivre leurs échanges afin de préciser les prochaines étapes de cette coopération militaire et d’adapter leurs actions aux évolutions du terrain.