Bénin : les USA fournissent 350.000 $ d'armes pour renforcer la sécurité frontalière

Le 16 mars 2026, les États-Unis ont remis 350 000 dollars d’armes et de matériels de sécurité aux Unités Spéciales de Surveillance des Frontières (USSF) de la Police Républicaine du Bénin, dans le but de renforcer leurs moyens pour lutter contre le terrorisme et sécuriser les frontières.

Formation et équipement des agents

D’après l’Ambassade des États-Unis au Bénin, les armes et équipements sont remis à des agents ayant bénéficié d’une formation tactique financée par les États-Unis. Ce dispositif a pour objectif de renforcer les opérations frontalières face aux menaces terroristes.

Autonomie de sécurité et stabilité régionale

Cet équipement offre au Bénin la possibilité de sécuriser ses frontières de manière autonome et de diminuer sa dépendance à l’aide étrangère sur le long terme. Selon Washington, cette assistance sert les intérêts de sécurité nationale des États-Unis en renforçant la stabilité en Afrique de l’Ouest et en limitant les menaces terroristes.

Publicité

Cette assistance pourrait permettre au Bénin de consolider son indépendance opérationnelle dans la sécurisation de ses espaces frontaliers.