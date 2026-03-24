Bénin : L’ex-député Ouassangari conteste la position de Houndété chez LD

La désignation de Nourénou Atchadé à la tête du parti d’opposition Les Démocrates, intervenue le dimanche 22 mars 2026 lors d’un Conseil national ordinaire, suscite des positions divergentes au sein de la formation. Interrogé le mardi 24 mars par Africaho, l’ancien député Kamel Ouassangari affirme que la procédure ayant conduit à cette désignation est conforme aux textes internes et doit s’imposer à tous.

Selon lui, l’instance compétente s’est régulièrement prononcée et aucune ambiguïté ne subsiste quant à la légalité de la décision. Il rejette ainsi la contestation portée par Éric Houndété, qui continue de se présenter comme président par intérim du parti.

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Une lecture des textes favorable au Conseil national

Dans son entretien téléphonique avec Africaho, Kamel Ouassangari détaille les dispositions statutaires encadrant la succession à la tête du parti. Il explique que, après la démission du président, un délai de trois mois est prévu pour organiser l’élection d’un successeur, sans qu’une date précise ne soit imposée dans cet intervalle.

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Il précise que cette élection peut intervenir à tout moment durant cette période, y compris à l’occasion d’un Conseil national ordinaire. Selon lui, la session tenue le 22 mars entre dans ce cadre et répond aux exigences prévues par les textes. L’ancien parlementaire distingue également les modalités de fonctionnement des deux types de réunions. Il rappelle que le Conseil national ordinaire se tient une fois par an, tandis que le Conseil national extraordinaire peut être convoqué à plusieurs reprises avec un ordre du jour fixé à l’avance. À l’inverse, lors d’une session ordinaire, les délégués disposent de la faculté de modifier l’ordre du jour et d’adopter des décisions souveraines.

Une contestation de la version de Houndété

Kamel Ouassangari soutient que les participants à la réunion ont usé de cette prérogative pour inscrire la question de la succession à la présidence du parti et procéder à la désignation de Nourénou Atchadé. Il estime que cette démarche respecte les règles internes et ne peut être remise en cause.

Il conteste également la version d’Éric Houndété sur le déroulement de la séance. Selon lui, ce dernier aurait quitté la salle au moment où il ne disposait plus de la majorité nécessaire pour orienter les décisions. L’ancien député reconnaît en conséquence la légitimité de Nourénou Atchadé comme successeur de Thomas Boni Yayi à la tête du parti.

De son côté, Éric Houndété maintient sa position. Dans une intervention diffusée par Matin Libre TV, il affirme avoir convoqué et dirigé la réunion avant de la lever en raison de perturbations. Il considère que toute décision adoptée après cette interruption ne peut être reconnue comme valide et appelle à la tenue d’une session extraordinaire pour trancher la question.