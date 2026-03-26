Bénin : l'ex-international français Patrick Vieira livre ses impressions lors de sa visite

Patrick Vieira, ancien international français et champion du monde 1998, est arrivé au Bénin jeudi 26 mars pour une visite officielle de trois jours. Le cofondateur de l’académie Diambars sillonnera le pays aux côtés de Jean-Marc Adjovi-Boco, directeur général de l’Institut Diambars, pour explorer les projets de développement du football béninois.

Un déplacement dédié aux structures de formation

Vieira a exprimé sa fierté d’être au Bénin, décrivant cette visite comme la continuation de la dynamique engagée au Sénégal. Avec Adjovi-Boco, il a abordé les enjeux du développement du football et du sport. Selon Vieira, la délégation soutient depuis plusieurs années les initiatives sportives du continent et se concentre désormais sur les travaux menés par Adjovi-Boco au Bénin.

Les échanges ont débuté au ministère des Sports et se sont poursuivis avec les responsables des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Vendredi matin, Vieira se rendra à Grand-Popo pour rencontrer l’équipe nationale scolaire et ses entraîneurs, avant une visite de GMK et des principales académies du pays. Samedi 28 mars, les discussions se concentreront sur le centre de perfectionnement de Missérété et les entraîneurs nationaux.

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Professionnaliser les talents locaux

Vieira a relevé la passion constante pour le football en Afrique et au Bénin, mais a interrogé l’absence de débat sur les moyens d’accompagner les jeunes talents vers l’accomplissement de leurs ambitions. Il estime que les jeunes joueurs possédant le talent, la détermination et la volonté de se professionnaliser méritent que le pays mette en place les structures nécessaires à leur développement.

« Je pense que le pays doit avoir cette responsabilité à mettre ces structures en place pour se développer », a déclaré l’ancien joueur. Il a insisté sur le fait que l’objectif de cette visite consiste à soutenir par tous les moyens possibles les initiatives béninoises existantes, en s’appuyant sur l’expertise accumulée par Diambars dans la formation de jeunes footballeurs.