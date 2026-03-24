Bénin : Ogoutchina Koundé nommé DG intérimaire de la SRTB, Serge Ayaka à la télévision nationale

La Société de Radio et Télévision du Bénin (SRTB) connaît de nouveaux ajustements à sa tête. Selon des informations publiées par Peace FM Bénin, Ogoutchina Koundé assure désormais les fonctions de directeur général par intérim, tandis que Serge Ayaka a été désigné pour diriger la Télévision nationale.

Ogoutchina Koundé prend ainsi la tête de l’office public de radiodiffusion dans un contexte de réorganisation. D’après le média, il est chargé de coordonner les différentes entités de la SRTB et de veiller à la continuité des activités durant cette phase transitoire. La SRTB regroupe l’ensemble des médias publics audiovisuels, notamment les chaînes nationales de radio et de télévision, issues de la réorganisation du secteur opérée ces dernières années.

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Serge Ayaka annoncé à la télévision nationale

Le même média indique que Serge Ayaka aété désigné directeur de la Télévision nationale par intérim. Journaliste de formation, il est un cadre interne appelé à piloter les activités de la chaîne de télévision publique. Il occupait jusqu’ici les fonctions de directeur de Radio Bénin, poste auquel il avait été nommé en février 2025 en Conseil des ministres, dans le cadre d’une série de nominations au sein des médias publics.

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Une nouvelle étape après les réformes engagées

Ces évolutions interviennent après la nomination, en 2025, de Angela Aquereburu Rabatel à la tête de la SRTB. Sa prise de fonction avait été suivie de réorganisations internes et d’une évolution de l’offre audiovisuelle, avec l’introduction de nouveaux formats et un repositionnement de l’image des médias publics.

La mise en place d’une direction générale par intérim ouvre une nouvelle phase dans la gestion de l’institution, dans l’attente d’éventuelles décisions officielles concernant la direction définitive de la SRTB et l’organisation de ses différentes composantes.