Bénin : Orden Alladatin appelle les citoyens à faire confiance à Romuald Wadagni

Orden Alladatin, membre de la coordination nationale de campagne du candidat à la présidentielle, a appelé dimanche les Béninois à soutenir Romuald Wadagni en misant sur son expérience gouvernementale. L’intervention du député intervient au lendemain de la présentation du projet de société du candidat de la majorité.

Lors de son intervention dans l’émission L’Entretien sur E-Télé le 22 mars 2026, Orden Alladatin a évoqué la candidature de Romuald Wadagni, rappelant notamment son expérience en tant que ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances du président Patrice Talon. Il a souligné que la réussite de la gouvernance dépend de la coopération entre les institutions pour réaliser les objectifs de développement du pays sur le long terme.

Un projet structuré autour de trois piliers

La veille, Wadagni avait présenté au Palais des Congrès de Cotonou son projet de société articulé autour du capital humain, de la création de richesses et de la consolidation des institutions. Parmi ses engagements figure la levée du paiement des urgences avant la prise en charge dans les centres de santé, la construction d’un Centre Hospitalier International à Parakou, le développement du tourisme régional et la formation des jeunes aux métiers technologiques en vue de faire du Bénin un exportateur de solutions numériques.

Publicité

Liberté des mouvements de soutien

En évoquant la prolifération des initiatives de soutien au candidat, Orden Alladatin a plaidé pour une approche ouverte, estimant que ces mobilisations reflètent l’exercice de la liberté citoyenne. Il a néanmoins souligné que les partis politiques ont la responsabilité de maintenir la discipline au sein de leurs membres, tout en rejetant toute interdiction générale qu’il considère incompatible avec les principes démocratiques.

Le député a conclu en soulignant la nécessité de rassembler toutes les forces actives du pays autour d’un projet partagé pour assurer la prospérité du Bénin d’ici 2060. L’élection présidentielle est fixée au 12 avril 2026.