Présidentielle au Bénin : Romuald Wadagni dévoile les grandes lignes de son projet de société

Au Palais des Congrès de Cotonou, le candidat à l’élection présidentielle de 2026, Romuald Wadagni, a présenté samedi 21 mars les grandes orientations de son projet de société. L’actuel ministre de l’Économie et des Finances, candidat à la succession du président Patrice Talon, a détaillé un ensemble de mesures centrées sur la réduction de la pauvreté, la transformation économique des régions et le renforcement de la sécurité.

Face à un public composé d’acteurs politiques et institutionnels, Romuald Wadagni a structuré son projet autour de trois axes : le capital humain, la création de richesses et la consolidation des institutions.

Une organisation économique fondée sur les régions

Le candidat propose une réorganisation du développement autour de pôles régionaux, chacun reposant sur ses spécificités économiques. Chaque région devrait s’appuyer sur ses ressources, ses compétences locales et ses activités dominantes, tout en intégrant quatre secteurs jugés prioritaires : l’agriculture, l’industrie, le tourisme et l’innovation.

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Dans ce schéma, l’agriculture est présentée comme le levier principal de lutte contre la pauvreté. Romuald Wadagni a évoqué la situation des producteurs agricoles, qu’il estime majoritairement confrontés à des conditions de vie précaires. Il a avancé un programme d’accompagnement visant à améliorer les rendements, notamment à travers l’accès aux intrants, à la mécanisation et à l’encadrement technique.

Le dispositif envisagé inclurait un mécanisme de partage des gains issus de l’augmentation de la production. Une partie des excédents serait utilisée pour financer les campagnes agricoles suivantes, couvrir des besoins de santé et constituer une épargne destinée à la retraite des exploitants. Le candidat a insisté sur la nécessité d’un système adapté aux réalités du monde rural, où les dispositifs classiques de prévoyance rencontrent des limites.

Industrie, tourisme et innovation comme leviers complémentaires

Le projet prévoit également l’implantation d’au moins une unité industrielle dans chaque région, afin de répondre à la demande d’emplois, notamment chez les jeunes. Cette orientation vise à renforcer la transformation locale des matières premières et à réduire la dépendance aux importations.

Sur le plan touristique, Romuald Wadagni propose le développement de pôles d’attractivité dans l’ensemble des régions. Chaque territoire devrait disposer d’un site ou d’une localité valorisée pour attirer les visiteurs, avec l’objectif d’encourager le tourisme interne et de mieux répartir les flux sur le territoire.

Le volet innovation cible particulièrement la jeunesse. Le candidat annonce la mise en place d’écosystèmes numériques dans les différentes régions, afin de favoriser la formation, l’entrepreneuriat et le développement de solutions technologiques. Il a évoqué l’ambition de positionner le Bénin comme un acteur exportateur de services numériques.

Inclusion financière et soutien au secteur culturel

Dans le domaine économique, Romuald Wadagni prévoit le déploiement d’une plateforme nationale d’inclusion financière. Ce dispositif, reposant sur les technologies numériques et l’intelligence artificielle, devrait permettre l’octroi de crédits dans des délais réduits, avec un traitement annoncé sous 48 heures maximum.

Le candidat a également abordé le secteur des arts et de la culture. Il propose la mise en place d’un programme annuel de sélection d’artistes, qui bénéficieraient d’un accompagnement financier et technique. L’objectif affiché est de permettre aux bénéficiaires de se consacrer à leur activité et d’améliorer la diffusion de leurs œuvres.

Sécurité, gouvernance et libertés publiques

Sur le plan institutionnel, Romuald Wadagni a réaffirmé son engagement en faveur du respect des libertés individuelles et du fonctionnement des institutions. Il a évoqué une phase de stabilisation des réformes engagées ces dernières années, avec des ajustements envisagés sur certains points.

La sécurité figure parmi les priorités du programme. Le candidat annonce le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, notamment à travers l’acquisition d’équipements technologiques. Il prévoit également la mise en place de polices municipales dans les zones frontalières, afin de renforcer la surveillance de proximité. La coopération avec les pays voisins est présentée comme un levier essentiel pour faire face aux défis sécuritaires et économiques. Le candidat plaide pour une coordination accrue à l’échelle régionale.

« Si la pauvreté est une réalité mondiale, l’extrême pauvreté est un défi que nous pouvons affronter ensemble », a déclaré Romuald Wadagni lors de son intervention. Cette présentation intervient à quelques semaines de l’élection présidentielle prévue en avril 2026. Le candidat a indiqué que le suivi du développement des régions ferait l’objet d’un examen régulier en Conseil des ministres, avec une évaluation annoncée toutes les six semaines pour chaque zone du pays.