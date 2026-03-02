Bénin : pas de négociation avec les putschistes pour libérer les otages du 7 Décembre, assure Léandre Houngbédji

Le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Houngbédji, a démenti vendredi 27 février 2026, à Porto-Novo, toute tractation avec les auteurs de la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025 pour obtenir la libération des officiers supérieurs de l’armée retenus en otage. La mise au point a été faite lors d’une rencontre avec des journalistes organisée à la préfecture de l’Ouémé.

Une rumeur officiellement démentie

Depuis la mise en déroute des mutins, des spéculations circulaient dans l’opinion publique béninoise, laissant entendre que l’État aurait concédé quelque chose en échange de la libération des hauts gradés séquestrés. Wilfried Léandre Houngbédji a balayé ces allégations : aucun accord, aucune contrepartie n’a été consenti aux putschistes pour récupérer les officiers.

Le général Abou Issa, chef d’état-major de l’Armée de Terre, et le colonel Faïzou Gomina, commandant de la base militaire de Togbin, avaient été enlevés le 7 décembre 2025 par des soldats mutins qui se réclamaient du « Comité militaire pour la Refondation ». Les deux officiers avaient été retrouvés à Tchaourou, dans le nord du pays, où leurs ravisseurs en fuite les avaient conduits avant de les relâcher.

Une tournée de communication qui se poursuit

Au-delà du dossier sécuritaire, le porte-parole du gouvernement a abordé d’autres sujets d’actualité : le cumul de portefeuilles ministériels, présenté comme un levier de rationalisation administrative, la situation des aspirants au métier d’enseignant, le démarrage des travaux du Sénat et la baisse annoncée des coûts des SMS. Sur le cumul de postes, il a déclaré ceci : « Nous sommes dans la construction de l’État plutôt que dans la distribution de prébendes. Le pays est au-dessus de tous…. », a-t-il déclaré. Les crises internes aux partis politiques à la suite des élections communales ont également été évoquées.