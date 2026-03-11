Bénin : Recrutement de 135 agents pour les Eaux, Forêts et Chasse

Le gouvernement béninois a décidé, mercredi 11 mars 2026, de recruter et de former 135 nouveaux agents pour le corps des Eaux, Forêts et Chasse. L’annonce a été faite à l’issue du Conseil des ministres, qui souhaite renforcer les effectifs chargés de la gestion des ressources forestières et de la protection de la faune.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, ces nouvelles recrues viendront compléter les vagues de recrutement organisées ces dernières années afin de soutenir l’action de cette administration dans l’accomplissement de ses missions.

Trois catégories de fonctionnaires concernées

Le dispositif validé par le gouvernement prévoit le recrutement de 95 gardes forestiers, 25 contrôleurs et 15 conservateurs. Ces trois catégories constituent l’ossature opérationnelle et administrative du corps des Eaux, Forêts et Chasse.

Les gardes forestiers sont chargés des missions de terrain, notamment la surveillance des espaces forestiers, la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles et le contrôle des activités liées à la faune. Les contrôleurs et conservateurs interviennent davantage dans les fonctions d’encadrement, d’organisation et de gestion technique.

Le gouvernement indique que la formation prévue pour les candidats retenus doit permettre d’adapter leurs compétences aux exigences des missions assignées à ce corps spécialisé. Dans son communiqué, l’exécutif précise que ces recrutements permettront de « relever les capacités » de l’administration forestière afin qu’elle puisse assurer plus efficacement ses responsabilités.

Le Conseil des ministres a également chargé les départements ministériels concernés de conduire les démarches nécessaires à l’organisation du concours de recrutement. Le communiqué précise que les ministres compétents devront prendre les mesures utiles pour garantir le bon déroulement du processus de sélection et la formation des agents retenus.