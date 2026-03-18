Bénin : Retour sur l’affrontement meurtrier entre forces de l’ordre et population à Manigri

Un affrontement a opposé des forces de sécurité à des habitants dans la nuit du lundi 16 mars 2026 à Manigri, localité de la commune de Bassila, dans le département de la Donga. Le bilan provisoire fait état d’un mort et de plusieurs blessés, selon des informations rapportées par Radio Fraternité FM de Parakou.

Les faits trouvent leur origine dans un incident survenu dans un champ de cajou. D’après des précisions communiquées par des autorités locales, un éleveur aurait été surpris en pleine récolte de noix de cajou par le propriétaire du champ. Lors de l’interpellation, l’individu aurait brandi une machette, entraînant une réaction de proches de l’agriculteur, qui ont réussi à le maîtriser avant de le conduire au commissariat avec les autres protagonistes.

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Interpellations et tensions autour du commissariat

Au poste de police, des mesures auraient été prises pour assurer la prise en charge sanitaire du suspect avant son audition. La situation s’est tendue lorsque les jeunes impliqués dans son arrestation ont été à leur tour interpellés pour des faits présumés de violences. Cette décision a suscité une réaction immédiate dans la localité.

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Une partie des habitants s’est alors rassemblée aux abords du commissariat pour exiger leur libération. Le mouvement a rapidement dégénéré, certains manifestants tentant de forcer les installations. Les forces de sécurité ont procédé à des tirs pour contenir la foule, ce qui a conduit à des affrontements directs.

Bilan humain et retour progressif au calme

Les échanges ont fait un mort et plusieurs blessés, selon le bilan provisoire relayé par Radio Fraternité FM. Les personnes blessées ont été évacuées vers des structures sanitaires de la zone, tandis que le corps de la victime a été transféré à la morgue de l’hôpital de Bassila.

Interrogé par Solidarité FM de Djougou, le chef d’arrondissement de Manigri a indiqué que le calme serait progressivement revenu après le déploiement de renforts sécuritaires dans la localité. Le calme revient progressivement grâce au renforcement du dispositif sécuritaire, a-t-il déclaré.

Ce type d’incident intervient dans un contexte marqué par des tensions récurrentes liées aux conflits entre agriculteurs et éleveurs dans plusieurs communes du nord du Bénin, notamment autour de l’exploitation des terres agricoles et de la gestion du bétail.

Aucune communication officielle détaillée n’avait encore été rendue publique par les autorités centrales au moment des faits. Les circonstances exactes du décès devraient faire l’objet d’investigations, alors que la présence sécuritaire reste maintenue à Manigri dans l’attente d’un retour complet à la normale.