Bénin : Wadagni assure que Talon « n’exercera aucune tutelle »

Le candidat de la majorité présidentielle à l’élection de 2026, Romuald Wadagni, s’est exprimé dans un entretien accordé au magazine panafricain Jeune Afrique après la présentation de son projet de société. Le ministre de l’Économie et des Finances y aborde son entrée en lice, sa désignation et ses relations avec le président Patrice Talon.

Dans cet échange, Romuald Wadagni affirme ne pas avoir construit en amont un projet de candidature à la magistrature suprême. Il explique que sa désignation résulte d’un choix collectif opéré au sein de la majorité présidentielle, à la suite de la décision de Patrice Talon de ne pas briguer un nouveau mandat. « Si j’avais planifié d’être chef de l’État, j’aurais suivi un tout autre parcours », déclare-t-il dans les colonnes de Jeune Afrique.

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Une candidature présentée comme une responsabilité politique

Le candidat insiste sur le caractère circonstanciel de son engagement. Il évoque une décision liée au contexte politique plutôt qu’à une ambition personnelle ancienne. Cette position vise à situer sa candidature dans la continuité de l’action engagée sous le mandat en cours, tout en affirmant une capacité à exercer les responsabilités présidentielles de manière autonome.

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Romuald Wadagni met en avant son expérience au sein de l’exécutif et sa participation aux réformes économiques conduites ces dernières années. Il indique vouloir poursuivre cette dynamique, sans détailler dans cet entretien les mesures spécifiques de son projet.

Une relation clarifiée avec le président sortant

Interrogé sur ses liens avec Patrice Talon, le candidat écarte l’hypothèse d’une influence du chef de l’État après la fin de son mandat. Il affirme que le président sortant respectera son engagement de retrait une fois son successeur investi. « Il n’entend exercer aucune tutelle », assure-t-il, évoquant le respect des règles institutionnelles.

Romuald Wadagni souligne néanmoins la qualité de leur collaboration durant les années passées au gouvernement. Il décrit une relation fondée sur la confiance et le travail, tout en reconnaissant l’influence intellectuelle et professionnelle du chef de l’État. Il précise que cette proximité n’implique pas une dépendance politique dans la perspective d’un éventuel mandat présidentiel.

Une position dans le paysage politique en construction

Au-delà de la question de ses relations avec Patrice Talon, le candidat aborde dans cet entretien son parcours et les conditions de sa désignation. Il évoque également ses rapports avec d’autres acteurs politiques, notamment les anciens présidents et certaines figures institutionnelles.

Cette prise de parole intervient alors que la campagne en vue de l’élection présidentielle de 2026 entre progressivement dans une phase de structuration. La présentation du projet de société et les premières interventions médiatiques du candidat constituent les premières étapes de son positionnement public. Les prochaines échéances devraient préciser les contours de son programme et les alliances politiques qui accompagneront sa candidature.