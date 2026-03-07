Bénin : Woroucoubou explique pourquoi LD refuse la démission de Boni Yayi

La coordination nationale du parti Les Démocrates a rejeté la démission de son président, Thomas Boni Yayi, lors d’une réunion tenue vendredi à Cotonou. L’annonce de ce départ, motivé par des raisons de santé selon la lettre adressée à la direction du parti, a suscité une réaction immédiate des responsables de la formation politique.

D’après les informations rapportées par Fraternité FM, les dirigeants du parti ont estimé que la situation politique actuelle ne permettait pas d’entériner le retrait de l’ancien chef de l’État. La décision a été prise après examen de la correspondance transmise au secrétaire administratif du parti.

Une démission rejetée par la coordination nationale

Selon Habibou Woroucoubou, ancien député et membre du parti, la lettre de démission a été présentée aux responsables lors de la rencontre. Après en avoir pris connaissance, la coordination nationale a décidé de ne pas l’accepter.

« Il faut dire que lors de la tenue de cette réunion, le secrétaire administratif de notre Parti nous a fait part de la lettre de démission qui lui a été transmise par le président Boni Yayi faisant état de sa démission du parti pour des raisons de santé. Alors, la coordination nationale, après avoir pris connaissance de cette lettre de démission, n’a eu d’autre choix que de la rejeter purement et simplement », a-t-il déclaré au micro de Fraternité FM.

La direction du parti estime que le retrait de son leader interviendrait à un moment jugé délicat pour l’opposition. Les responsables considèrent que la présence de l’ancien président reste déterminante pour la cohésion et la stratégie politique du mouvement.

Un comité chargé de rencontrer Boni Yayi

À l’issue de la réunion, les membres de la coordination ont décidé de mettre en place un comité chargé de rencontrer Thomas Boni Yayi afin de discuter directement avec lui des raisons de sa décision et d’examiner la possibilité d’un réexamen de sa position.

Cette initiative vise également à clarifier la situation interne du parti et à éviter une période d’incertitude au sommet de la formation politique. Les responsables souhaitent obtenir des explications supplémentaires sur les motifs avancés dans la lettre de démission. Selon Habibou Woroucoubou, l’objectif de cette démarche est d’encourager le président du parti à maintenir son engagement politique malgré les difficultés évoquées. La rencontre annoncée entre le comité mis en place par la coordination nationale et Thomas Boni Yayi devrait permettre de déterminer la position définitive du président du parti dans les prochains jours.